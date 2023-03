Podio ai Campionati italiani per “Magic Skate” (quartetti j.), “Monza Precision Team” (precision j.) e “Roma Roller Team” (piccoli gruppi)

Terza giornata del Campionato Italiano pattinaggio spettacolo e sincronizzato, Trofeo “Small Sincro”- Coppa MyRenty, l’evento che animerà fino a domani, domenica 26 marzo, il PalaBigi di Reggio Emilia.

I primi a scendere in pista sono stati i 24 Quartetti Junior. Prima posizione del podio con il punteggio di 41.60 per Magic Skate (Artiskate VR) con “Shall we dance”, una coinvolgente danza energica e coloratissima. Le pattinatrici (Nicole Corradini, Alessia Ficeli, Matilde Erbisti e Martina Boner) sono allenate da Sabrina Scatizzi e Stefania Poli che ne curano anche le coreografie. Le Magic Skate sono state campionesse italiane ed europee nel 2018, 2019 e 2020. Si tratta inoltre della terza medaglia, in questo Campionato italiano gruppi show e precision, per la società scaligera.

Secondo posto con 39.60 per Sparkle Girls (Patt. Fiumicello UD) con “Danze indiane”, un programma alla scoperta di un mondo unico e misterioso; danze, suoni e colori che emozionano l’anima. Coreografato da Valentina Mocali e allenato da Alberto ed Elisa Burba il quartetto è composto da Rosa Giacobbi, Sofia Pellis, Nicole Trevisan e Nora Zorat. Le Sparkle Girls sono state campionesse italiane nel 2022 a Montichiari e sono tornate con una medaglia d’argento agli Europei dello scorso anno a Forlì.

Chiude il podio con 38.50 punti Omnia Res (Adige B. Pastore VR e Patt.Art Trissino VI) con “Sentirsi liberi”; protetta, ma prigioniera in una gabbia d’oro, la liberà è solo ad un passo. Il quartetto (Martina Dalla Riva, Stella Da Rold, Giada Veronese e Matilde Peretti) si è costituito nel 2017 ed è allenato da Silvia De Carli con coreografie di Alessandro Spigai. Nel 2022 le Omnia Res si sono classificate seste al Campionato italiano.

Spazio poi ai 6 gruppi Precision Junior.

Si conferma campione italiano il Monza Precision Team (Astro Roller S. MB) con 50.33. Il gruppo lombardo, allenato da Paola Biella, Roberto Riva e Laura Longoni (che ne cura anche le coreografie), si è piazzato al primo posto anche del Campionato regionale 2023, mentre lo scorso anno ha conquistato la seconda posizione europea e la terza mondiale.

Medaglia d’argento per i Precision Skate Bologna (Progresso Fontana, Polisportiva Lame e Pol.va Orizon BO, e Il Quadrifoglio FE) con 47.37. Il gruppo dell’Emilia Romagna è allenato da Sara Matucci (anche coreografa) e Serena Lambertini. Lo scorso anno e nel 2021 i Precision Skate Bologna hanno ottenuto la terza posizione nella competizione tricolore.

Infine bronzo per la società organizzatrice grazie ai Pta Junior Albinea (S.C. Albinea RE) con 47.29. Allenati da Giovanna Galuppo, con le coreografie di Daniel Morandin, i Pta Junior Albinea sono arrivati quinti al Mondiale 2022 in Argentina e secondi ai recenti Campionati regionali.

Chiudono la giornata i 14 Piccoli Gruppi.

Primo gradino del podio, con 42.59 per i campioni del Mondo 2021 in Paraguay: il Roma Roller Team (Asd Par Roma). In pista “Tutto iniziò da Topolino”, un programma che ha ripercorso la storia Walt Disney: dalla depressione per la bancarotta alla creazione di Disneyland. Allenati da Federica Marin, i pattinatori hanno eseguito le coreografie di Alessandro Spigai e Daniel Tessaro.

Secondo gradino per i Division (Patt. Art. Portogruaro VE), vincitori del campionato italiano 2022 e campioni europei in carica. Il programma “Ventitremila e uno, e due, e tre…” ha ottenuto un punteggio di 37.78 raccontanto il personaggio di Mercoledì Addams. I Division sono allenati da Martina Sottosanti, coreografie di Roberto Callegher e Marco Fortunato.

Infine terza piazza per i Dejavu (Asd Rollerclub PD) con le coreografie dell’allenatore Daniel Morandin. Il gruppo, argento ai Mondiali 2022 in Argentina e oro alla World Cup, ha meritato un punteggio di 37.41 con “Dentro di me”, un toccante programma che tratta il tema degli incidenti stradali.

Presenti alla cerimonia di premiazione oltre a Gianluca Silingardi, presidente del comitato organizzatore dell’Asd Skating Club Albinea, anche il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, la vicepresidente Fisr, Marika Kullmann, e il responsabile federale del settore artistico, Ivano Fagotto. La serata è stata allietata dal Quartetto Flegreo, i musicisti scelti da Leo Gassman ed Edoardo Bennato per la serata cover dell’ultima edizione di Sanremo.



Com. Stam. + foto