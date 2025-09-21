Podio doppio per DL Racing a Vallelunga nel Supersport GT

Il team campione in carica della serie nazionale si scatena con il giovane driver romano Santi, che nella tappa di casa al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport centra due importantissimi risultati in ottica classifica.

Sfortunatissimo, invece, il poleman di gara 2 Scauzillo. Tutto in gioco per il titolo, che sarà deciso nel gran finale in programma al Misano World Circuit

Campagnano di Roma. Per DL Racing il bottino finale del penultimo round del Supersport GT disputato nel weekend all’Autodromo di Vallelunga comprende due importantissimi podi assoluti (con tanto di vittoria di categoria in gara 2) che lanciano il team milanese verso la finalissima di campionato in programma a novembre al Misano World Circuit. E fa festa, proprio sul circuito di casa, il giovane pilota romano Danny Santi, capace di emergere da un fine settimana combattutissimo e ricco di colpi di scena e insidie con due secondi posti che lo mantengono ai piani alti della classifica. Al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 schierata da DL Racing in partnership tecnica con Krypton Motorsport, il 24enne driver capitolino, esordiente assoluto nella serie nazionale GT degli FX Racing Weekend, ha a lungo lottato con un’agguerrita e anche più esperta concorrenza in entrambe le gare disputate, compreso il compagno di squadra Alessio Scauzillo, che, velocissimo anche lui, bersagliato dalla sfortuna ha invece vissuto l’appuntamento delle occasioni perse.

Dopo una convincente qualifica da prima fila, per Santi gara 1 sul circuito che sorge alle porte di Roma è stata più difficile del previsto, ma, nonostante un paio di imprevisti, sul traguardo è arrivato il secondo posto, mentre Scauzillo ha perso posizioni proprio nel finale rallentato da un testacoda, riuscendo in ogni caso a concludere quarto assoluto e terzo di categoria. Lo stesso 18enne pilota casertano si era poi presentato al via di gara 2 in pole position dopo la splendida qualifica disputata sabato e ha a lungo condotto le operazioni, finché, nel finale, ha dovuto fermarsi per un detrito che ha danneggiato l’impianto frenante. In quel momento Scauzillo (classificatosi comunque terzo di categoria) era in lotta proprio con Santi, che, efficace nel tenere il ritmo e risalito a ridosso dei battistrada, ha centrato un ulteriore secondo posto assoluto, in questo caso ancora più prezioso perché vale la vittoria (e quindi il pieno di punti) di categoria.

Un segnale inequivocabile del fatto che, insieme al team, Santi e lo stesso Scauzillo cercheranno di giocarsi tutte le carte a disposizione per provare a centrare il titolo a Misano, anche se la competitività messa in mostra a Vallelunga fa ben sperare ben oltre ai risultati ottenuti e indipendentemente da come si concluderà il campionato, visto che la crescita e la maturazione mostrate dai due giovani alfieri DL Racing sono il fulcro primario del lavoro e del percorso intrapreso insieme, soprattutto in ottica futura.

Il team principal Diego Locanto dichiara alla luce del weekend capitolino: “Devo dire che in definitiva siamo stati un po’ sfortunati e nel complesso si poteva raccogliere molto di più, soprattutto in gara 2, ma è stato un fine settimana davvero eccellente a livello tecnico, prestazionale e di ritmo per tutta la squadra. I ragazzi sono andati veramente forte. Santi ha portato a casa il massimo che si poteva, ha quindi ottimizzato il risultato e questo è segno di maturazione. Scauzillo sta a sua volta crescendo molto, è stato davvero veloce e i progressi mostrati sono riscontri molto importanti, per lui come per tutto il team. Ora anche le differenze con i piloti più esperti si sono decisamente assottigliate, possiamo guardare alla finale di Misano con fiducia: ripartendo dai giusti presupposti e da questi progressi potremo giocarcela”.

Supersport GT 2025: 30 marzo Mugello; 20 aprile Imola; 6 luglio Monza; 21 sett. Vallelunga; 16 nov. Misano.

DL Scauzillo Lamborghini action SupersportGT Vallelunga2025