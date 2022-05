Podismo:  2 giugno di corsa a San Vito lo Capo con la “Corsa Zero Barriere BioRace” per dire no ad ogni barriera architettonica e mentale

San Vito lo Capo (TP). Una festa della Repubblica diversa per gli amanti del podismo quella del prossimo Giovedì 02 giugno 2022, infatti, la carovana sportiva del BioRace Trofeo Per…Correre/MACRON si darà appuntamento nella splendida Città di San Vito lo Capo (TP) in occasione della dodicesima edizione della “Corsa Zero Barriere”.

L’evento sportivo in programma dal 02 al 05 giugno vivrà di grandi emozioni e spettacoli agonistici inseriti abilmente nel Week-End dello Sport 2022 organizzato dalla DISABILI NO LIMITS sezione ASD Project Diver Team col patrocinio del Comune di San Vito lo Capo.

Il Week end dello sport “Zero Barriere” da oltre un decennio ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della disabilità e lo sport per tutti, promuovendo la cultura dello sport accessibile a tutti e di facilitare l’avviamento sportivo, in particolare, delle persone con disabilità, facendo conoscere e sperimentare le discipline praticabili delle varie federazioni sul territorio, e raccogliere fondi per sostenere un programma a favore dei ragazzi disabili che volessero fare dello sport. Altro fine della manifestazione quello di far conoscere la meravigliosa località balneare di San Vito Lo Capo e fungere come volano del movimento turistico sportivo e portando sul territorio ricchezza e sviluppo.

Il Ritrovo è fissato alle ore 08,00 presso la Spiaggia Zero Barriere sul Lungomare di San Vito lo Capo per il ritiro dei pettorali e dei microchip elettronici forniti dalla SpeedPass, alle ore 08,30 la partenza della passeggiata ludico motoria con la partecipazione degli atleti diversamente abili ed alle ore 08,45 la partenza della gara agonistica sulla distanza di 7200 metri (organizzata sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale).

Per i primi 150 atleti che attraverso il sito www.speedpassitalia.it confermeranno la loro partecipazione riceveranno un ricco pacco gara personalizzato, premi per i primi tre classificati di ogni fascia di età.

Per avere solo informazioni (non iscrizioni) sulla “XII Corsa Zero Barriere” e gli eventi inseriti nel Week End dello Sport 2022 contattare: la segreteria di ASD Progect Diver Team Info Line +39 339 2893893, oppure l’ indirizzo mail: maratona@disabilinolimits.it ed infine consultare la pagina facebook: Spiaggia zero barriere “disabili no limits”.

Com. Stam.