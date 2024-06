Podismo: a San Vito lo Capo al via la “15° Corsa Zero Barriere” col BioRace per dire no ad ogni tipo di barriere

San Vito lo Capo (TP). Un sabato pomeriggio speciale quello in programma il prossimo 08 giugno 2024 per la carovana sportiva del BioRace Trofeo Per…Correre/Spanu Sport che si darà appuntamento nella splendida Città di San Vito lo Capo (TP) in occasione della quindicesima edizione della “Corsa Zero Barriere”.

L’evento podistico tra i più longevi del panorama regionale è inserito come di consuetudine nel ricco programma del Week-End dello Sport 2024 il tutto organizzato dalla ASD Project Diver sezione Disabili no Limits col patrocinio del Comune di San Vito lo Capo.

Il Week End dello Sport “Zero Barriere” in questo ultimo ventennio si è posto all’attenzione generale per la costanza nel promuovere in ogni forma l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della disabilità e lo sport inclusivo, favorendo la cultura dello sport accessibile per tutti ed in particolare delle persone con disabilità, raccogliendo fondi utili per sostenere programmi a favore dei ragazzi disabili che volessero fare dello sport.

Il Ritrovo è fissato alle ore 17,00 di sabato 08 giugno ’24 presso la Spiaggia Zero Barriere sul Lungomare di San Vito lo Capo (TP) per il ritiro dei pettorali e dei chip elettronici forniti dalla ditta SpeedPass, alle ore 18:00 la partenza della passeggiata ludico motoria ed alle 18:05 la partenza della gara agonistica riservata ai tesserati EPS ACSI – ENDAS – UISP che si svilupperà su un circuito veloce e spettacolare di 1500 metri da ripetere cinque volte.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 06 giugno tramite il sito www.speedpassitalia.it per le relative informazioni www.disabilinolimits.it ai primi 100 atleti regolarmente iscritti sarà omaggiato un ricco pacco gara. Ai primi 150 arrivati una preziosa medaglia coniata per l’occasione a tiratura limitata in ricordo dell’evento.

