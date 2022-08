Podismo: Al 41° Trofeo M.SS. del Ponte a Partinico, sul gradino più alto del podio Maria Grazia Bilello e Giovanni Soffietto

Partinico (PA). E’ tornata in grande stile la festa sportiva partinicese in onore di M.SS. del Ponte, come di consuetudine la prima domenica di agosto centinaia di podisti di tutte le età si sono dati appuntamento a Partinico in provincia di Palermo per dare vita alla 41° edizione del Trofeo Podistico M.SS. del Ponte che ha visto primeggiare due atleti locali Maria Grazia Bilello e Giovanni Soffietto.

La Città di Partinico ha ritrovato, grazie, alla impeccabile organizzazione dello ASD Sport Amatori Partinico la gioia di allestire un evento che per tutti è la mitica “A CURSA i MARIA” che ha regalato grandi emozioni fin dalle categorie giovanili che hanno rotto il ghiaccio e accompagnato fino alla partenza della gara clou riservata alle categorie Amatori/Master sulla distanza di circa 9000 metri.

Prima della partenza Roberto Spata Presidente dello ASD Sport Amatori Partinico dava il saluto ufficiale e ringraziava tutti i presenti, il doveroso e commovente minuto di silenzio in ricordo di Piero Galati e quindi il tanto atteso countdown che dava vita ad una gara intensa e ricca di sano agonismo.

Dei quattro giri previsti due sono stati percorsi in testa dal forte atleta monteleprino Dario Cucchiara che alla fine chiudeva secondo assoluto in 31’46’’ dietro a un esuberante Giovanni Soffietto vittorioso con il crono di 31’35’’, terzo un ottimo Michele Galfano in continua rimonta con il crono di 32’18’’. Tra le donne la partinicese Maria Grazia Bilello prima in 36’16’’, seguita da Carla Grimaudo in 39’04’’ e terza Vincenza Stancampiano in 41’16’’.

La gara valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre/MACRON, organizzata sotto l’egida ACSI Sicilia Occidentale, è stata caratterizzata dalle belle e partecipate gare giovanili e dal ricco ristoro finale a base di gelato e fresca anguria, che hanno regalato ai fortunati partecipanti un lungo pomeriggio che rimarrà per lungo tempo tra i migliori ricordi sportivi.

Il successo della manifestazione è frutto della forza di volontà e sacrifici di tutto il Comitato Organizzatore dello ASD Sport Amatori Partinico che da sempre crede nell’evento come veicolo di promozione e valorizzazione del territorio, Partinico per un giorno l’anno in occasione del Trofeo Podistico M.SS. del Ponte si pone all’attenzione del mondo podistico splendendo di fascino e ospitalità.

Si allegano foto gentilmente offerte da F. Palermo.

Com. Stam./foto

41° Trofeo Pod. M.SS. del Ponte BioRace Atleti alla Partenza