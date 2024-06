Podismo: al “Trofeo Città di Lascari – Mare” vittorie di Soumaila Diakite e Federica Cernigliaro

La manifestazione, organizzata dall’Universitas Palermo con il patrocinio del Comune di Lascari, è stata valida come settima prova del Grand Prix regionale di corsa su strada.

Lascari (Pa). C’è il mare, la spiaggia e c’è una giornata che di primaverile ha solo la posizione nel calendario nel sesto Trofeo Città di Lascari – Mare che si è disputato stamani. Partenza e arrivo a fianco del lido Salinelle Beach Club, nell’omonima spiaggia e atleti impegnati su un percorso veloce, praticamente piatto ma tremendamente faticosa per via del caldo e dell’alto tasso di umidità.

Dieci chilometri, suddivisi in cinque giri duemila metri con partenza e arrivo vista mare e percorso per larga parte ricavato lungo la provinciale.

La gara, sia al maschile che al femminile, è stata un monologo almeno per quanto riguarda il successo finale. Tra gli uomini vittoria, scontata per Soumaila Diakite (appena una settimana fa vittorioso a Palermo al Trofeo Equilibra) che ha subito fatto gara a se. Per l’atleta originario del Mali e tesserato per l’Universitas Palermo, il tempo di 32 minuti netti ed ennesimo trofeo in bacheca. Un podio tutto Universitas, completato dal secondo posto di Ivan Antibo in 34’05 e dal terzo di Domanico Conti (primo al Kalat appena quindici giorni addietro) in 34’26. Vincenzo Schembari (Atletica Padua Ragusa) e Diego Sanfilippo (Pro Sport Castrofilippo) buoni quarto e quinto, ma di più oggi non si poteva fare.

Al femminile altro copione già scritto, con la vittoria della rientrante Federica Cernigliaro (Polisportiva Atletica Bagheria) prima tra le donne e quattordicesima assoluta, con l’ottimo tempo di 37’13. La sfida è tutta per le altre posizioni e anche qui lo spettacolo non manca. A spuntarla, chiudendo al secondo posto, a quasi tre minuti dall’atleta trapanese allenata da Tommaso Ticali, è Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) con il tempo di 40’11. Terza, anche oggi protagonista, Luana Russo (Sciacca Running) in 41’45 che precede nettamente la compagna di squadra Federica Vannucchi in 42’38 e Gina Anna Maria Leone (Casone Noceto) in 44’30.

Premiazioni finali alla presenza del primo cittadino di Lascari, Franco Schittino che ha sottolineato l’importanza del percorso “nuovo” rispetto alle passate edizioni, che dal centro si è spostato nel litorale. “Una opportunità per fare conoscere a tutti, podisti ed accompagnatori, il mare di Lascari, le sue spiagge che da qui all’estate accoglieranno turisti da tutta Italia e non solo”. Il Grand Prix regionale di corsa su strada, adesso va in pausa, riprenderà domenica 1 settembre con il 3° Trofeo Podistico Mazara 10 Fast.

CLASSIFICA UOMINI (10 km)

Soumaila Diakite (Universitas Palermo) 32’00 Ivan Antibo (Universitas Palermo) 34’05 Domenico Conti (Universitas Palermo) 34’26 Vincenzo Schembari (Atletica Padua Ragusa) 34’49 Diego Sanfilippo (Pro Sport Castrofilippo) 35’20

CLASSIFICA DONNE (10 km)

Federica Cernigliaro (Pol. Atletica Bagheria) 37’13 Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 40’11 Luana Russo (Sciacca Running) 41’45 Federica Vannucchi (Sciacca Running) 42’38 Gina Anna Maria Leone (Casone Noceto) 44’13

LINK CON TUTTI I RISULTATI

https://www.endu.net/it/events/trofeo-citta-di-lascari/results

Partenza gara