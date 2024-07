Podismo: Al via la 13° edizione del Giro a Tappe Isola di Ustica Trofeo AMP lunedì 08 luglio 2024 la prima tappa

Isola di Ustica (PA). Al via la tredicesima edizione del “Giro Podistico a Tappe Isola di Ustica Trofeo Area Marina Protetta” in programma sull’Isola di Ustica dal 08 al 14 luglio 2024 l’appuntamento estivo che unisce vacanza, mare, divertimento e podismo.

Si accendono i motori dell’evento podistico usticese che prenderà il via lunedì 08 luglio 2024 alle ore 18,30, con la prima tappa delle quattro previste, dall’incantevole Caletta Acquario/Contrada Spalmatore per raggiungere attraverso via Tramontana la località Ailanto.

La manifestazione organizzata dall’ASD Sicilia Promo Sport Vacanze in collaborazione con Ustica Tour sotto l’egida dell’ACSI Sicilia Occidentale sarà valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre / Spanu Sport con assegnazione di un super bonus di sei punti per i partecipanti al Giro Lungo e tre punti per i partecipanti al Giro Corto.

Consegna dei pettorali agli atleti durante la conferma delle iscrizioni del Giro Lungo presso la segreteria di Usticatour in Piazza Umberto dalle ore 12,00 alle ore 13,00 di lunedì 08 luglio 2024, poi i partecipanti saranno accompagnati alla partenza.

L’oramai famosa prima tappa, tra le più belle in programma di circa 5000 metri, prevede la partenza da Caletta Acquario/Contrada Spalmatore a metà percorso la mitica salita spezza gambe del Passo della Madonna, che sicuramente metterà a dura prova la resistenza dei partecipanti, una dolce discesa e un lungo falsopiano negli ultimi chilometri porteranno gli atleti all’arrivo presso la meravigliosa località Ailanto. Il Comitato Organizzatore anche in questa nuova edizione vuole ringraziare tutti quelli che credono nell’iniziativa e collaboreranno per la buona riuscita della stessa dall’Amministrazione Comunale, l’AMP Isola di Ustica, le Forze dell’Ordine, le Aziende e Commercianti locali e i volontari.

info su www.usticatour.it

