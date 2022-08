Podismo:  Alla 9° Corri per le Vie di Borgetto BioRace vittorie assolute di Maria Grazia Bilello e Dario Cucchiara

Borgetto(PA). Al già titolato albo d’oro della Corri per le Vie di Borgetto si aggiungono i nomi di Maria Grazia Bilello (ASD Universitas Pa) e Dario Cucchiara (ASD Agex) che sabato 13 agosto ’22 hanno infiammato il circuito di mille metri altamente tecnico e spettacolare (ripetuto sei volte) ricavato nel cuore della Città di Borgetto, regalando momenti di puro agonismo ed aggiudicandosi con grande padronanza la nona edizione.

Un’affollata unica serie partita allo scoccare delle ore 19:00 ha visto fin dai primi metri la lotta tra Roberto Di Bella (GSD Amatori Palermo) e Dario Cucchiara che col passare dei giri riusciva a tagliare il traguardo solitario in 21’54’’ staccando di 12’’ R. Di Bella, buon terzo assoluto Michele Galfano (Pol. Marsala DOC) in 23’14’’, quarto Claudio Salvia (ASD Club Atl. Partinico) in 23’22’’ e quinto Adriano Abbisogni (ASD Trinacria Palermo) in 23’44’’. Dominatrice tra le donne Maria Grazia Bilello che col crono di 25’57’’ staccava tutte le avversarie, seconda al traguardo Maria Pia Biundo (ASD Club Atl. Partinico) in 30’25’’, terza Anna Bommarito (ASD 5 Torri Trapani) in 30’52’’, quarta Aurelia Corsetti (ASD Pol. Pegaso Athletic) in 31’39’’ e quinta Maria Gabriella Profita (ASD Equilibra Running Team) in 31’40’’.

L’evento valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre/MACRON, sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale, organizzato dallo ASD Sport Amatori Partinico collaborato dal dinamico Pino Vicari in questa nona edizione ha ricordato la memoria di Pino Sutera con un minuto di silenzio prima del via.

Un ottimo ristoro finale a base di frutta e gelato ha subito reintegrato le energie degli atleti partecipanti, a seguire la ricca cerimonia di premiazione conclusasi con i doverosi ringraziamenti all’Amministrazione Comunale, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, al Servizio Medico ed alle Forze dell’ordine chiudevano il meraviglioso pomeriggio podistico a Borgetto.

Per la foto in allegato si ringrazia F. Palermo.

Com. Stam./foto