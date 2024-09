Podismo: Alla prima edizione del Trofeo Podistico “PAM MARE” vittorie assolute di Carla Grimaudo e Michele Galfano

Mazara del Vallo (TP). E’ andata in scena nella caratteristica località Tonnarella a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, domenica 15 settembre 2024, la prima edizione del Trofeo Podistico PAM MARE organizzato in maniera perfetta dall’ASD PAM Polisportiva Atletica Mazara Nuova Gioventù valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre /Spanu Sport e Grand Prix Provinciale Fidal Tp.

Prima dello svolgimento della gara agonistica Senior/Master il testimonial dell’evento Daniele Pomilia dell’Associazione di Promozione Sociale “Corro per Da’ “, accompagnato da decine di sportivi, partiva per la passeggiata ludico motoria regalando a tutti i presenti momenti di grande emozione.

La gara disputata su un circuito pianeggiante e spettacolare da ripetere tre volte per un totale di 8000 metri è stata vinta tra gli uomini da Michele Galfano (ASD Pol. Marsala DOC) primo assoluto in 28’12’’, secondo assoluto Robin Salvia (ASD Lipa Atl. Alcamo) in 28’18’’, terzo assoluto Vincenzo Giangrasso (ASD Lipa Atl. Alcamo) in 28’29”, quarto assoluto Pietro Paladino (ASD Team Francesco Ingargiola) in 29’39’’ e quinto assoluto Antonino Cusumano (ASD Lipa Atl. Alcamo) in 29’43’’.

Tra le donne ottima vittoria assoluta in 33’26’’ di Carla Grimaudo (ASD Lipa Atl. Alcamo), seconda assoluta Florinda Mercadante (ASD 5 Torri Fiamme Cremisi TP) in 34’50’’, terza assoluta Angela Messina (ASD PAM Mazara) in 35’08’’, quarta assoluta Maria Todaro (ASD Paceco Runners) in 37’56’’ e quinta assoluta Liana Landi (ASD Palermo Running) in 38’04’’.

La bella mattinata sportiva mazarese si chiudeva con la ricca cerimonia di premiazione, dove erano consegnati anche i premi speciali al 21° classificato assoluto Gaspare Cirillo (ASD Podistica Salemitana) a cui andava il premio “La Volontà oltre le Barriere” e al 50° classificato assoluto Totò Tocco (ASD Club atletica Partinico) a cui andava il premio dedicato “All’uomo delle montagne Alessandro Alagna”.

Lo Staff organizzatore dell’ASD PAM Polisportiva Atletica Mazara Nuova Gioventù collaborato dall’Associazione di Promozione Sociale “Corro per Da’ “ soddisfatti del successo ottenuto, ringraziava tutti i protagonisti e sostenitori fissando appuntamento alla prossima edizione nel 2025.