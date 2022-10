Podismo/Ambiente: Ottimo piazzamento del palermitano Mimmo Piombo alla finale del Campionato Mondiale di Plogging 2022

Palermo. Si chiude con un ottimo piazzamento nella classifica generale la partecipazione del palermitano Mimmo Piombo alla seconda edizione dei Campionati Mondiali di Plogging (pratica sportiva nata in Svezia unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti).

L’evento sportivo ambientale è andato in scena dal 30 settembre al 02 ottobre ’22 nel meraviglioso territorio delle Valli Chisone e Germanasca in Piemonte, una tre giorni partita (venerdì sera 30 settembre) con la spettacolare cerimonia d’apertura presso il teatro sociale di Pinerolo dove il Comitato Organizzatore dava il benvenuto agli atleti partecipanti attraverso e per voce del dinamico Direttore di Gara Roberto Cavallo e dello speaker Carlo Degiovanni. Oltre alle autorità locali presente anche Erik Ahlström runner svedese e ideatore del termine “Plogging”.

Sabato 01 ottobre ’22 finalmente arrivato il sospirato e tanto atteso giorno di gara, gli atleti partecipanti venivano accompagnati nella zona partenza/arrivo nel caratteristico Parco Agnelli di Villar Perosa e dopo un breve briefing ed in perfetto orario alle ore 9:00 partiva la seconda edizione del Campionato Mondiale di Plogging.

Settantasei atleti (degli ottantaquattro classificati per la finale) in rappresentanza di nove paesi armati di guanti e sacchetti iniziavano la loro impresa cercando di percorrere in sette ore più chilometri possibili ma cosa molto più importante raccogliere la quantità maggiore di rifiuti possibile.

Al termine delle sette ore settanta atleti riuscivano a completare regolarmente la gara, sui loro volti tanta fatica accompagnata dalla grande soddisfazione per aver partecipato ad una giornata unica ed irripetibile. Per tutti gli atleti che riuscivano a tagliare il traguardo ad aspettarli la prestigiosa medaglia di partecipazione in legno coniata dalla Art & Award.

Domenica 02 ottobre ’22 andava in scena la lunga e ricca cerimonia di premiazione allestita presso gli Impianti Sportivi del Comune di Pomaretto, prima di premiare e proclamare i nuovi Campioni Mondiali di Plogging venivano svelati i numeri principali dell’iniziativa, complessivamente i settanta atleti classificati avevano percorso 2243km. con un bottino di rifiuti pari a 1152 kg. con una media di 16,5kg. di littering per atleta classificato.

Ecco i nomi dei nuovi Campioni Mondiali di Plogging Donatella Boglione con punti 56258 (punteggio ambientale 44483 + punteggio atletico 11775) e Renato Zanelli con punti 99994 (punteggio ambientale 84116 + punteggio atletico 15878). Mimmo Piombo con punti 28642 (punteggio ambientale 18310 + punteggio atletico 10332) si classifica al 38 posto assoluto, ritorna a Palermo carico di energia con la consapevolezza di aver partecipato ad un evento organizzato in maniera esemplare, dove uomini e donne per un intero giorno si sono dedicati anima e corpo alla cura e la pulizia del territorio che li ospitava con la speranza di essere stati da esempio.

In questa trasferta l’atleta palermitano ha vestito i colori sociali dell’ ASD Sicilia Promo Sport Vacanze/ACSI Sicilia Occidentale ed è stato collaborato dal negozio Per…Correre di Viale Croce Rossa a Palermo ,dalla azienda misilmerese Art & Award, dal C.O. Giro Podistico a Tappe Isola di Ustica, inoltre, durante tutta la manifestazione è stato supportato, applaudito ed incoraggiato dal neonato “TEAM FORZA MIMMO PIOMBO” formato dal trio Massimiliano, Gigi e Ivana.

