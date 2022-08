Podismo: Con il BioRace divertimento assicurato si corre il 6° Trofeo Happy Run Valledolmo

Valledolmo (PA). Grande attesa per uno degli eventi sportivi più amati ed apprezzati dagli appassionati delle corse su strada in programma domenica prossima 21 agosto ’22 nella caratteristica cittadina madonita di Valledolmo in provincia di Palermo organizzato dalla ASD Terrasfalto Team Bike & Running.

Con partenza alle ore 19,00 dalla centralissima Piazza dell’Olmo a Valledolmo si svolgerà la sesta edizione del Trofeo Podistico Happy Run Valledolmo “Memorial Nino Piazza” valido come prova ufficiale del BIORACE Trofeo Per…Correre/MACRON organizzato sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale.

I primi 150 atleti che si iscriveranno attraverso il sito www.speedpassitalia.it riceveranno in omaggio un ricco pacco gara in segno di accoglienza e gratitudine per aver scelto Valledolmo per trascorrere la penultima domenica di agosto 2022.

Il programma tecnico prevede alle ore 16:30 il ritrovo per la consegna dei chip e dei pettorali, alle ore 17 l’attesissima passeggiata Zero Barriere, dalle ore 18 le partenze delle categorie giovanili, ed alle ore 19 la partenza della gara clou che in questa edizione vedrà debuttare il nuovo percorso di 1500 metri ricavato nel cuore di Valledolmo che dovrà essere ripetuto per quattro volte.

Un intero territorio in moto per sostenere Il Comitato Organizzatore che collaborato come di consuetudine dall’Amministrazione Comunale di Valledolmo e da numerosi partner locali sta cercando di preparare con grande passione e sacrificio un pomeriggio sportivo di grande valore con la speranza di rimarcare, e magari migliorare, le azioni delle edizioni precedenti.

Ristoro finale a base di fresca frutta di stagione e appetitosa pizza a taglio il tutto accompagnato da allegra musica sarà il pezzo forte della serata valledolmese, raccomandazioni arrivano da Matilde Alessi e Antonino Stracagnolo, tra i principali promotori dell’evento, di portarsi dietro una comoda giacca per contrastare il freddo della famosa tramontana di Valledolmo.

La cerimonia di premiazione vedrà assegnati ai primi assoluti M&F Trofei personalizzati di grande pregio e premi speciali, per i primi tre di ogni fascia ceste contenenti prodotti alimentari tipici a km zero, la serata si concluderà con un mega festa ed un brindisi con eccellente Spumante Brut rigorosamente DOC siciliano.

Info ed iscrizioni www.speedpassitalia.it

