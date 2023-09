Podismo: Domenica a Caltanissetta si disputa il Trofeo Kalat

PODISMO: AL TROFEO KALAT LA FESTA E’ PER GRANDI E PICCOLI La storica manifestazione nissena, alla sua 22a edizione, in programma domenica 10 settembre, assegnerà quest’anno i titoli regionali individuali e a squadra delle categorie giovanili Ragazzi/e e Cadetti/e. Ad aprire la giornata di gare le categorie Senior/Master.

Caltanissetta. Tutto pronto per la XXII edizione del Trofeo Kalat, in programma domenica 10 settembre a Caltanissetta. La manifestazione, organizzata dalla Track Club Master di Caltanissetta, è valida come nona prova del Grand Prix Sicilia e come prova del GP provinciale di Caltanissetta ed Enna. Quest’anno il programma è stato confezionato “ad hoc” per le categorie giovanili, con il Campionato Regionale Individuale e di Società di Corsa su strada Ragazzi/e, Cadetti/e. Previste anche gare di contorno per gli Esordienti.

Ma c’è di più perché, le gare Cadetti e Cadette saranno valide come prove selettive per la rappresentativa regionale che prenderà parte al Trofeo nazionale individuale e per regioni di corsa su strada, che si svolgerà il 15 ottobre a Valvasone Arzene (PN).

Prologo della manifestazione affidato questa volta ai senior master con riunione giuria e concorrenti alle ore 8.00 in viale della Regione, presso lo Stadio Palmintelli e partenza alle ore 9.00. Gli Allievi/e percorreranno un giro da 3,4 km. Tre i giri invece per Juniores M/F, Promesse M/F, Seniores M/F, Master M/F per i classici 10 km.

IL PERCORSO

Partenza da viale della Regione, via Calabria, piazza Europa, via Rosso di San Secondo, viale Conte Testasecca, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, corso Umberto, via Maddalena Calafato, via Rosso di San Secondo, viale della Regione (arrivo).

NUMERI, INFO E CURIOSITA’

Sono 284 (55 donne e 229 uomini) gli iscritti alla gara Senior/Master. Liguria, Lombardia e Puglia, oltre naturalmente alla Sicilia, le regioni di provenienza degli atleti. Al maschile la categoria più numerosa è la SM55 con 49 podisti al via; a seguire la SM45 (35) e la SM50 (34). Al femminile le categorie più rappresentate sono la SF50 con 14 atlete iscritte e la SF40 (10).

I più giovani in gara sono Antonio Di Gangi e Aurora Castello rispettivamente 16 e 17 anni. I meno giovani sono Rosaria Lanza e Francesco Musmarra, quest’ultimo conta 80 primavere.

58 le società presenti al Kalat. Le più numerose sono la Marathon Caltanissetta e l’Universitas Palermo con 25 atleti iscritti; a seguire l’Atletica Virtus Acireale (20), Trinacria Palermo (16), Polisportiva Team Francesco Ingargiola (15), ASD Serradifalco (13), No al Doping Ragusa (11), Track Club Master Caltanissetta (9), via via tutte le altre. Lo scorso anno la vittoria andò ad Angela La Monica e Abdelkrim Boumalik.

Sono invece 113 gli atleti delle categorie giovanili iscritti. Per il titolo regionale concorreranno in 23 per i Ragazzi e 20 per le Ragazze; 20 i Cadetti e 11 le Cadette. Grande partecipazione da parte degli Esordienti, suddivisi a loro volta in tre categorie, 5, 8 e 10 anni. A tal proposito i più piccoli sono Claudio Bruno e Claudia La Bua, rispettivamente di 5 e 8 anni. I meno “giovani” sono Riccardo Salvatore Giambra e Nicoletta Palmeri, entrambi hanno 15 anni. LE GARE GIOVANILI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 11.00

24 le società presenti a Caltanissetta: la più rappresentata è il Marathon Altofonte con 19 atleti al via, a seguire Siracusatletica con 15, ASD Corriserradifalco con 12, Atletica Caltanissetta, Pol. Agatocle Sciacca e Sicilia Running Team con 7; Atletica Savoca (6), Pol. Atletica Bagheria, Mega Hobby Sport e Atletica Canicattì con 5.

PROGRAMMA ORARIO

Ore 10:30 Riunione Giuria e Concorrenti in Viale della Regione nei pressi dello Stadio Palmintelli

Ore 11:00 Esordienti 5 M/F

Ore 11:05 Esordienti 8 M/F

Ore 11:10 Esordienti 10 M/F

Ore 11:15 Ragazze (1 km)

Ore 11:25 Ragazzi (1,5 km)

Ore 11:35 Cadette (2 km)

Ore 11:50 Cadetti (2,5 km)

Ore 12:15 Premiazioni

Non solo sport a Caltanissetta nel prossimo week-end. Fino al 10 Settembre viale Regina Margherita tornerà ad ospitare “M’arricrio Music Fest”, la manifestazione di ampio respiro regionale che combina, musica e cibo, per tre serate pronte a deliziare palati e orecchie dei partecipanti. Ricco e per tutti, il programma: un concerto per ogni sera e una lunga lista di commercianti pronti ad “offrire” le loro proposte culinarie, grazie alla seconda tappa del 2023 del Sicily Food Festival.

