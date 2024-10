Podismo: Grande attesa per la seconda edizione del Mondiale BEACH RUNNING ACSI S.O. a San Vito Lo Capo (TP)

San Vito Lo Capo (TP). Dopo il successo della prima edizione, per la seconda volta consecutiva sarà la meravigliosa spiaggia di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani a ospitare, domenica 27 ottobre 2024, il Mondiale Beach Running ACSI S.O. Trofeo Zero Barriere/Città di San Vito Lo Capo.

Una gara particolare, unica in Sicilia e di grande fascino che nella prima edizione ha riscosso numerosi pareri positivi dai fortunati partecipanti che hanno potuto confrontarsi su un percorso sabbioso di rara bellezza.

Il Comitato Organizzatore guidato dall’ASD Project Diver Team Disabili no Limits, con il patrocinio della Città di San Vito Lo Capo, anche in questa nuova edizione vuole attraverso lo sport far conoscere le bellezze naturali e architettoniche del territorio, promuovendo il turismo sportivo in un periodo di bassa stagione.

Alla gara organizzata sotto egida dell’ACSI Sicilia Occidentale potranno partecipare gli atleti regolarmente tesserati ACSI, che si contenderanno i prestigiosi titoli di Campione Mondiale BEACH RUNNING ACSI, e gli atleti tesserati FISPES e FISDIR.

La distanza da percorrere sarà per tutte le fasce di età di 5.000 metri rigorosamente corsi sulla sabbia, le iscrizioni dovranno pervenire al C.O. tramite il sito www.speedpassitalia.it per tutte le informazioni info@projectdiver.it o consultare la pagina Face book: Spiaggia zero barriere “disabili no limits”.

La manifestazione oltre ad assegnare i titoli di Campione Mondiale BEACH RUNNING ACSI sarà valida come prova ufficiale BioRace Trofeo Per…Correre / Spanu Sport.

Albo d’oro della prima edizione 2023- Vincitori Assoluti: Liana Landi (ASD Palermo Running) / Luca Filippi (ASD H13.30 Palermo)

Elenco dei Campioni Mondiali Beach Running ACSI S.O. 2023 : Fascia SM Roberto Di Bella, Fascia SF35 Elena Dragotto, Fascia SM40 Calogero Di Gioia, Fascia SF40 Luz Milagros Torres, Fascia SM45 Antonino Cerniglia, Fascia SF45 Emanuela Manca, Fascia SM50 Antonino Patti, Fascia SF50 Antonietta Signorelli, Fascia SM55 Gaspare Cosentino, Fascia SF55 Elvira Zacco, Fascia SM60 Rosario Buarnè, Fascia SM65 Alfredo Tutone, Fascia SF65 Laura Tapognani, Fascia SM70 Francesco Ciulla e Fascia SM75 Salvatore Prestigiacomo

