Podismo: La “Mezzanotte Running Trofeo Città di Isola delle Femmine” incorona Barbara Bennici e Fabrizio Vallone

Isola delle Femmine (Pa). Una notte volata via magicamente tra mille sorprese ed emozioni quella andata in scena venerdì 26 agosto ‘22, in occasione della sesta edizione della “Mezzanotte Running Trofeo Città di Isola delle Femmine” organizzata magistralmente dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic guidata dal duo Peppino Terenzio e Tiziana Zappulla con il patrocinio della Città di Isola delle Femmine e dell’ARS Assemblea Regionale Siciliana.

Come nella favola di cenerentola il tempo sembra fermarsi per poi ripartire speditamente allo scoccare della mezzanotte con un susseguirsi di emozioni e suggestioni che solo una gara podistica sa regalare, correre sotto le stelle ha sempre avuto un fascino particolare e la “Mezzanotte Running” è l’unica gara che riesce ad offrire ai fortunati partecipanti un’occasione di divertimento e correre in allegra compagnia.

Prima sorpresa della serata, tutti gli iscritti ricevevano un gradito e ricco pacco gara allestito grazie ai preziosi partner tra cui Sibeg, Hotel dei Pini Porto Empedocle (AG), Di Maria food & beverage. Molto successo ha riscosso, inoltre, la bella ed utile maglia tecnica personalizzata omaggiata a tutti i partecipanti.

L’evento valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre/MACRON organizzato sotto egida della ACSI Sicilia Occidentale è stato caratterizzato sotto l’aspetto agonistico dalla bella vittoria di Fabrizio Vallone ( Atletica Civitanova) in 24’56’’ per coprire 7500 metri della gara, secondo assoluto il palermitano Roberto Di Bella (GSD Amatori Palermo) in 25’25’’, terzo assoluto Giovanni Soffietto (ASD Universitas PA) in 25’34’’, quarto Salvatore Giordano (ASD Club Atl. Partinico) in 26’01’’ e quinto Calogero Di Gioia in 26’22’’.

Vincitrice tra le donne Barbara Bennici (ASD Caivano Runners) in 30’14’’, ottimi piazzamenti sul podio assoluto delle giovani Gaia Falsone (ASD Atl. Civitanova) seconda in 30’34’’ e Sara Lucia (ASD Atl. Civitanova) terza in 32’46’’, quarta Vincenza Stancampiano (CUS Palermo) in 32’55’’ e quinta Serena Zeferino (ASD Universitas PA) in 34’08’’. Tra i podisti alla partenza anche gli atleti della Sicilia Nordic Walking con in testa la campionessa regionale Nordic Walking Style Rosaria Badami.

Ma le sorprese non erano ancora finite uno sfarzoso ristoro finale sbalordiva tutti i presenti, grazie alle aziende Pollo Da Matti, Dolce Carollo, SUDGEL, AMUNI’, Gran Cafè Isola delle Femmine e Panificio Kennedy. Tra dolce e salato gli atleti hanno potuto reintegrare prontamente le energie.

La lunga e preziosa cerimonia di premiazione, alla presenza del Sindaco Orazio Nevuloso e degli Assessori Maria Grazia Bruno e Tony Romeo, offriva ai primi cinque di ogni categoria premi di qualità ed ai vincitori assoluti l’ambito Trofeo Città di Isola delle Femmine e premi speciali/coupon messi in palio da : Saracen Sand Hotel, AR Palace, B&B Le Due Palme, Lemonsoda, Pane & Caffè, SIBEG, Ristorante 131, Gustosita Lounge Bar, Per…Correre, CERES C’è, CORRERA Professionisti per la tua Casa, Lease Car.

Il Comitato Organizzatore al termine della lunga notte bianca sportiva Isolana ringraziava tutti i protagonisti dell’evento tra cui: CESD, Pegaso Università Telematica, Moto Club del Sol, Acsi Sicilia Occidentale, Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine, Polizia Municipale di Isola delle Femmine, Stazione dei Carabinieri, Protezione Civile OdV Città di Capaci, Crescere Insieme Onlus Carini, Associazione Fausto Coppi Capaci, Staff Moto Palermo Safety Road, Speedpass.it e Siciliarunning.it.

Com. Stam./foto

Tiziana e Fausto alla Mezzanotte Running Trofeo città delle Femmine 2022 BioRace