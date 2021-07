Ustica (PA). Trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e del divertimento è il sogno di qualsiasi sportivo, così gli organizzatori della ASD Sicilia Promo Sport Vacanze e Ustica Tour da ormai un decennio riescono a trasformare un sogno in realtà regalando ai fortunati partecipanti del Giro Podistico di Ustica momenti di sano agonismo il tutto nel rispetto dell’ambiente e della natura.

La seconda tappa del Giro Podistico Isola di Ustica Trofeo AMP andata in scena nel pomeriggio di venerdì 23 luglio 2021 è scivolata via velocemente confermando il dominio dei vincitori della prima tappa Patrizia Azzani (ASD Running Saronno) e Calogero “Furetto” Di Gioia (ASD Universitas PA).

Gli atleti impegnati sulla distanza di km 8,2 hanno affrontato per due volte un circuito molto impegnativo ricco di lunghe salite e ripide discese ecco i tempi dei primi cinque uomini e delle prime cinque donne Calogero Di Gioia 31’48’’, Alessandro Varia (Polisportiva Mimmo Ferrito) 33’31”, Emanuele Piovesan (Cavaria)34’04’’, Rocco Santoro (Running Saronno) 38’38’’, Rocco Gigante (GAP Saronno) 39’19’’, tra le donne conferma la leadership Patrizia Azzani con il crono di 42’32”, seguita da Maria Cristina Mancuso (ASD Sport Amatori Partinico) in 43’17”, Gemma Settembrini (GAP Saronno) in 45’31’, Loredana Mancuso in 48’56’’ e Marianna Cacioppo in 57’45’’.



Tra i camminatori da citare la gradita presenza del Direttore dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica Davide Bruno che chiudeva la sua fatica podistica con il buon crono di 54’43’’.



Appuntamento a sabato 24 luglio 2021 con partenza alle ore 18,30, per la tappa finale che come di consuetudine si svolgerà lungo lo spettacolare periplo dell’isola circa dieci chilometri di pura adrenalina con il passaggio dall’impegnativa salita del Passo della Madonna dove le pendenze arrivano oltre il 10% per poi puntare dritti verso l’arrivo posto alla Rosa D’Eventi dove si svolgerà la ricca cerimonia di premiazione finale con la consegna degli ambiti Trofei AMP Isola di Ustica.

info www.usticatour.it

