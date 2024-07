Podismo: Nella seconda tappa del 13° Giro Podistico Isola di Ustica conferme di Maria Rosa Pighetti e Calogero Di Gioia

Isola di Ustica (PA). La seconda tappa del Giro Podistico di Ustica Trofeo AMP, svoltasi mercoledì 10 luglio ’24, ha confermato le leadership di Calogero Di Gioia e Maria Rosa Pighetti.

La seconda tappa tra le più tecniche e spettacolari del Giro Podistico di Ustica si è sviluppata su un circuito cittadino di 1200 metri da ripetere quattro volte con partenza e arrivo dal rinomato Kiki’s Bar. I partecipanti hanno affrontato per quattro volte l’impegnativa salita che unisce il porto alla centrale Piazza Umberto a tagliare per primo il traguardo con il crono di 18’17’’ Calogero Di Gioia, ottimo secondo assoluto Alessandro Varia con il crono di 19’59, terzo assoluto tra gli uomini Giuseppe De Angelis in 21’10’’, quarto il calabrese Roberto Gullo in 21’52’’ quinto il triestino Diego Trebian in 22’15’’.

Tra le donne vittoria assoluta di Maria Rosa Pighetti che chiudeva la sua fatica in 20’33’’, seconda Teresa Latella in 20’40’’, terza in 25’31’’ Maria Lucia Previtera, quarta Lucia Tagliapietra in 26’41’’e quinta Elena Kratter in 29’03’’.

La manifestazione organizzata dall’ASD Sicilia Promo Sport Vacanze e l’Ustica Tour sotto l’egida dell’ACSI Sicilia Occidentale con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Ustica e dell’AMP Isola di Ustica è valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre/Spanu Sport.

Appuntamento per la terza tappa denominata Ailanto Park nel pomeriggio di venerdì 12 luglio ‘24, dove gli atleti affronteranno un circuito di 5200 metri ricavato nello splendido scenario di Contrada Tramontana.

Info su www.usticatour.it

Foto partenza seconda tappa.

Com. Stam. + foto