Podismo: Njiru Bonface Fundi e Micol Majori trionfano al IV Trofeo Corri Augusta

Successo africano e azzurro nella tappa siracusana del circuito Sicily Bronze Races 2025. Oltre 500 atleti in gara, presenti anche Stefano Baldini e le autorità cittadine.

Augusta (SR) — È il keniano Njiru Bonface Fundi e la milanese Micol Majori a firmare la quarta edizione del Trofeo Corri Augusta, andata in scena domenica scorsa nella cittadina megarese. L’evento, valido come 6ª prova del circuito Sicily Bronze Races 2025, è stato organizzato dall’A.S.D. Megara Running con il patrocinio del Comune di Augusta e sotto l’egida della FIDAL.

Una splendida giornata, quasi primaverile, ha fatto da cornice a una gara spettacolare sui 10 chilometri con partenza da via Pietro Frixa. Subito protagonisti i tre africani Fundi, Niyomukiza e Intunzinzi, che hanno imposto un ritmo altissimo fin dai primi metri. A decidere la gara è stato un entusiasmante sprint finale, con Njiru Bonface Fundi che ha tagliato per primo il traguardo in 29’22”, un solo secondo davanti al burundiano Jean Marie Viann Niyomukiza (29’23”). Terzo il connazionale Louis Intunzinzi in 29’34”.

Completano la top five Yassin Bouih (30’08”, Fiamme Gialle) e l’irlandese Rayan Creech (30’14”). Da segnalare l’ottima prova di Wilson Marquez, settimo in 31’31”.

Tra le donne, successo lombardo con Micol Majori (Sesto Atletica Cernusco) che, reduce dal mondiale di Tokyo, ha vinto in 33’38”, davanti a Federica Zanne (+13”) e alla beniamina di casa Giulia Aprile (34’41”), entrambe del Gruppo Sportivo Esercito. Ottime prestazioni anche per Alessia Tuccitto (35’03”) e Virginia Salemi (38’37”, personal best).

Nel programma anche la 5 km vinta da Flavio Licata (Atletica Licata, 15’53”) e Giulia Petralito (Atletica Noto, 22’39”), e la Walking 7,5 km, aperta a tutti. In apertura, l’esibizione dei ragazzi de La Dimora delle Virtù, centro socio-educativo per persone con disabilità psico-fisiche.

Premiazioni alla presenza del vice sindaco Biagio Tribulato, dell’assessore allo sport Giuseppe Carrabino, del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’olimpionico Stefano Baldini, ospite d’onore dell’evento.

La maglia Sicily resta saldamente indossata da Denise Sgrò (Atletica Hybla) e Antonino Recupero (Mega Hobby Sport). La società più numerosa è risultata Atletica Sicilia, mentre per la Walking il primato è andato all’Athlon Kamarina.

Organizzazione impeccabile a cura della Megara Running del presidente Carmelo Casalaina.

Il circuito Sicily Bronze Races 2025 proseguirà il 30 novembre a Paternò con il Trofeo Santa Barbara – Memorial Turi Ciccia, a cura dell’Atletica Sicilia.

CLASSIFICA UOMINI (10 KM)

Njiru Bonface Fundi (Kenia – Atl. Lib. Orvieto) 29’22 Niyomukiza Jean Marie Viann (BDI – Libertas Unicusano Livorno) 29’23 Louis Intunzinzi (BDI – Parco Alpi Apuane) 29’34 Yassin Bouih (Fiamme Gialle) 30’08 Rayan Creech (IRE) 30’14

CLASSIFICA DONNE (10 KM)

Micol Majori (Sesto Atl. Cernusco) 33’38 Federica Zanne (Esercito) 33’51 Giulia Aprile (Esercito) 34’41 Alessia Tuccitto (Caivano Runners) 35’03 Maria Virginia Salemi (Podistica Messina) 38’37

CLASSIFICA UOMINI (5 KM)

Flavio Licata (Atl. Licata) 15’53 Marco Adamo (Running Modica) 16’11 Diego Sanfilippo (ProSPort Castrofilippo) 17’11

CLASSIFICA DONNE

Giulia Petralito (Atletica Noto) 22’39 Giorgia Sciascia (Meeting Sporting Club Runner) 23’04 Giuliana De Milato (Magma Team) 23’53

Com. Stam. + foto

Vincitori assoluti