Podismo: Premiazioni finali BioRace, Il partannese Antonio Ferrucci proclamato BioMan 2021 e tra le società trionfo della ASD Podistica Salemitana

Palermo. Con l’ultima gara in programma svoltasi l’08 dicembre scorso a Palermo, in occasione del Memorial Podistico Salvo D’Acquisto, si è chiusa con grande successo la diciottesima stagione agonistica del circuito podistico BioRace.

Ricordiamo le sei meravigliose tappe del circuito podistico BioRace 2021 partito nel mese di giugno con la Stop and Go evento organizzato dalla ACSI Sicilia Occidentale a Palermo, seconda tappa nella splendida San Vito Lo Capo (Tp) con la Corsa Zero Barriere organizzata dalla ASD Progect Diver Team Disabili No Limits, terza tappa il Giro Podistico a Tappe Isola di Ustica organizzato dalla ASD Sicilia Promo Sport Vacanze, quarta tappa la Mezzanotte Running Isola delle Femmine organizzata dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic, quinta tappa il Trofeo F. Pipitone organizzata dalla ASD Marathon Altofonte e la sesta tappa il mitico Memorial Podistico Salvo D’Acquisto organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic.

Il partannese Antonio Ferrucci tesserato per la ASD Podistica Salemitana, grazie, alla sua forza e tenacia è l’unico atleta che si aggiudica l’ambito titolo di BioMan 2021. La sua costanza e presenza in tutte le tappe del circuito sarà ricompensata con un premio speciale durante lo svolgimento del Gran Galà BioRace in programma sabato 12 febbraio 2022 presso il Museo del Carabiniere sito in via P.pe di Granatelli 35b a Palermo. Un premio particolare sarà consegnato al titolare del negozio specializzato Per…Correre di Palermo Andrea Renato Giudice per la sua professionalità e passione verso la regina degli sport l’Atletica Leggera.

Ecco i nomi e le rispettive posizioni di fascia dei premiati BioRace 2021:

Fascia SM40 1°Di Gioia Calogero, 2°Belviso Marcello, 3°Rizzo Antonio Paolo.

Fascia SM60 1°Caruccio Ignazio, 2°Gariffo Alessandro.

Fascia SM45 1°Prestigiacomo Giulio, 2°Mendola Danilo, 3°Aiello Antonino, 3°Badagliacco Eugenio.

Fascia SM35 1°Villarosa Giovanni.

Fascia SF 1°Amiri Fabiana.

Fascia SM 1°Cucchiara Dario.

Fascia SM50 1°Ferrucci Antonio, 2°Mangione Calogero, 3°Abbate Michele, 4°Spata Roberto, 5°Travaglio Andrea.

Fascia SF50 1°Bommarito Anna.

Fascia SF55 1°Mancuso Maria Cristina.

Fascia SM55 1°Lo Monte Giuseppe, 2°Merendino Pietro, 3°Corsaro Umberto.

Fascia SM70 1°Prestigiacomo Salvatore, 2°Pizzo Mario.

Fascia SM75 1°Troncale Giuseppe.

Fascia SF65 1°Tapognani Laura.

Fascia SM85 1°De Trovato Francesco.

La speciale classifica riservata alle società vede svettare la compagine trapanese della ASD Podistica Salemitana che riesce a piazzare tra i premiati ben sei atleti riconfermando la splendida vittoria della stagione 2019.

Si ringrazia per la foto siciliarunning.it

Com. Stam.