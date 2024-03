Podismo: Record di partecipazione per la 20° ediz. della Poggioallegro – Costiera con le vittorie assolute di Carla Grimaudo e Andrea Bonacasa.

Mazara del Vallo (TP) – La ventesima edizione della POGGIOALLEGRO – COSTIERA va in archivio con il nuovo record di partecipazione e le vittorie assolute di Carla Grimaudo (ASD Lipa Atletica Alcamo) e Andrea Bonacasa (ASD Pol. Team Francesco Ingargiola).

Centinaia di atleti domenica 03 marzo 2024 hanno raccolto l’invito dell’ASD Atletica Mazara che guidati dal Presidente Salvatore Piccione sono riusciti ad allestire un evento di grande spessore regalando, alla caratteristica Borgata Costiera a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, una domenica all’insegna dello sport e del divertimento.

La gara valida come seconda prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre/Spanu Sport e prima prova del Gran Prix Provinciale Fidal Trapani si è sviluppata su un circuito di circa 2000 metri che gli atleti hanno ripetuto per quattro volte, dominatore incontrastato il portacolori dell’ASD Pol. Team F.sco Ingargiola Andrea Bonacasa che fin dal primo metro prendeva il comando e si presentava solitario sotto l’arco d’arrivo con un perentorio crono di 25’31’’, al secondo posto assoluto Vincenzo Primavera (ASD Sport Amatori Partinico) in 27’21’’, terzo assoluto Vincenzo Giangrasso (ASD Lipa Atl. Alcamo) in 27’30’’, quarto assoluto Carlo Marino (ASD Gruppo Pod. Amatori Valderice) in 27’32’’ e quinto assoluto Antonino Cusumano (ASD Lipa Atl. Alcamo) in 27’49’. ‘

Tra le donne vittoria assoluta per Carla Grimaudo (ASD Lipa Atletica Alcamo) in 31’51’’, seconda assoluta Florinda Mercadante (ASD 5 Torri Fiamme Cremisi Trapani) in 32’11’’, terza assoluta Angela Messina (ASD PAM Nuova Gioventu) in 34’10’’, quarta assoluta Monica Terzo (ASD Pol. Marsala DOC) in 36’11’’ e quinta Maria Todaro (ASD Paceco Runners) in 36’21’’.

Ottima l’organizzazione generale della manifestazione che si è pregiata della presenza del Sindaco e dell’Assessore allo Sport della Città di Mazara del Vallo che hanno dato il via alla gara, per tutti gli arrivati un ricco pacco ristoro e per i primi tre di ogni categoria preziosi trofei.

La seconda prova del BioRace Trofeo Per…Correre/Spanu Sport 2024 passa agli annali con esito positivo, il BioRace si sposta adesso a Palermo il 24 marzo per la 2° edizione del Trofeo Legalità Rotary organizzato dall’ASD Sicilia Running Team.

foto gentilmente offerte da F.sco Palermo.

