Podismo: Week end con doppio appuntamento BIORACE, si corre a Terrasini e Lercara Friddi.

Palermo. Il BioRace Trofeo Per…Correre /Spanu Sport continua il suo cammino a pieno regime, per il prossimo week end in programma due eventi podistici di grande fascino,

a Terrasini (PA) sabato 29 giugno 2024 organizzato dall’ASD Club Atletica Partinico si svolgerà la prima edizione del “Trofeo Podistico Festa di San Pietro” e domenica 30 giugno 2024 a Lercara Friddi (PA) organizzato dall’ASD Terrasfalto Team Bike & Running, si correrà il secondo “Trofeo Podistico CorriLercara”.

I due appuntamenti sportivi impegneranno i fortunati partecipanti in modo divertente e pregevole, primo appuntamento sabato 29 giugno a Terrasini (PA) su un circuito cittadino di 2400 metri che sarà affrontato per tre volte dalle categorie Senior Master fino agli over SM70 uomini e SF60 donne che lo affronteranno per due volte, per tutti gli arrivati è prevista una preziosa medaglia di partecipazione e premi per i primi tre di ogni categoria. Appuntamento alle ore 17,00 presso Parco Stella Cuore Spezzato dove saranno consegnati pacco gara, pettorali e chip elettronici forniti da Speedpass Italia, alle ore 19.00 la partenza del 1° Trofeo Podistico Festa di San Pietro .

Nel pomeriggio di domenica 30 giugno il BIORACE farà tappa a Lercara Friddi (PA) dove alle 18.30 prenderà il via il 2° Trofeo Podistico CorriLercara, il circuito cittadino di 1920 metri sarà ripetuto da tutte le categorie per quattro volte per un totale di 7680 metri. Ritrovo presso Piazza Indipendenza alle ore 16.00 per il ritiro del pacco gara dei pettorali e relativi chip elettronici forniti dalla Speedpass Italia. Medaglia di partecipazione per tutti gli arrivati e alle ore 20.00 previsti un ricco ristoro finale e una ricca cerimonia di premiazione.

Iscrizioni www.speedpassitalia.it Si allegano Locandine

