Poesia d’autore, “I musici di Francesco Guccini”

L’8 maggio 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Celebrazioni a Bologna andrà in scena lo spettacolo musicale “I musici di Francesco Guccini”, un concerto grazie al quale possiamo estasiarci riascoltando le poesie di uno dei maggiori poeti mai esistiti. Francesco Guccini è senza ombra di dubbio il più prezioso poeta e scrittore della seconda metà del Novecento, contraddistinto da una capacità di scrittura ineguagliabile, frutto del suo intelletto poliedrico e della sua estrema sensibilità poetica. Non esiste al mondo persona con lo sguardo innocente ed infinitamente buono come quello di Francesco Guccini che rievoca l’immagine di Gesù Cristo al quale assomiglia esteriormente ed interiormente. Guccini è il poeta più intuitivo, colto, buono e sensibile che sia mai esistito, una sorta di angelo sceso sulla terra per mescolarsi con noi comuni mortali e insegnarci quali siano i più importanti valori.

Se è vero che Gesù Cristo sia stato il primo vero comunista della storia dell’umanità è anche vero che a distanza di innumerevoli anni nel 1940 a Modena è nato un uomo di nome Francesco che di professione fa il poeta ed è buono proprio quanto Gesù.

Coerente, umile, generoso – e forse l’unico veramente di sinistra – mediante le sue poesie ci ha trasmesso valori fulgidi quali l’uguaglianza, la fraternità, la libertà e la giustizia sociale.

Guccini, meritevole del Premio Nobel per la letteratura, ha scritto poesie che rapiscono l’animo in modo indicibile, insegnandoci il significato profondo della parola amore.

Il mondo interiore di Guccini è smisuratamente vasto ed è grazie ad esso che riesco a riporre ancora fiducia nel genere umano.

Il suo modus vivendi ci mostra come a lui non sia costato fatica essere coerente, la sua ritrosia ci fa capire come i veri buoni non ostentino mai bontà.

Al più grande e sublime poeta mai esistito riesco solo a sussurrare poche parole, ma provenienti dal profondo del cuore:”Grazie di esistere”.

Non perdetevi il concerto dei Musici l’8 maggio a Bologna.

di Dalila Mancusi

Foto ufficio stampa

Video https://youtu.be/51WDvI13RRQ?si=QLIITnnLiPNfJo4I