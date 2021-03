“Poetas en paralelo. Poesía y comunidad” Progetto biennale di promozione del dialogo interculturale che prende il via in occasione della settimana della poesia con 60 poeti provenienti da Cuba, Italia e Spagna

Settimana della Poesia 20-25 marzo 2020 Online sulle piattaforme @CubEArt, @poetryismypassionmilano, @Interrogante Spettacolo, @InstitutoCervantesMilano, @LaCasaDellaPoesiaDiMilano Inaugurazione, sabato 20 marzo ore 11.00

Filippo Del Corno (Assessore alla Cultura di Milano), Tomaso Kemeny(Vicepresidente Casa della Poesia di Milano), Amos Mattio (Segretario organizzativo Casa della Poesia di Milano), Lisset Argüelles Montesinos (Consigliere Cultura, Ambasciata di Cuba in Italia), Giselle Lucía Navarro (Esperto Nazionale di Letteratura della AHS ed Esperto di Politica Culturale del ICL), Ana María Pedroso Guerrero (Presidente Associazione Culturale CubEArt), Luis García Montero (Direttore Instituto Cervantes), Teresa Inesta Orozco (Direttrice Instituto Cervantes di Milano)

“Poetas en paralelo. Poesía y comunidad”, il nuovo progetto artistico ideato dall’Associazione CubEArt e dalla Casa della Poesia di Milano in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Milano e dell’Instituto del Cubano del Libro per promuove lo scambio culturale tra Cuba, Italia e Spagna, si svolgerà nel biennio 2021/2022 ed è parte integrante del più ampio progetto “Poetry is my passion”, itinerario poetico di solidarietà multiculturale.

Promosso con il Patrocinio del Comune di Milano, la Oficina Cultural dell’Ambasciata di Cuba in Italia, e il Grupo Consular de América Latina y el Caribe en el Norte de Italia, sostenuto con il contributo di Fondazione Cariplo, il progetto “Poetas en paralelo. Poesía y comunidad” prende il via durante la Settimana della Poesia dal 20 al 25 marzo con un programma ricchissimo di iniziative che coinvolgerà 60 fra poeti, 25 italiani, 25 cubani e 10 spagnoli, diversi per età, sesso e stile poetico.

L’obiettivo del progetto è quello di mostrare la poesia come massima espressione dei sentimenti umani, prezioso ponte narrativo per una reale interazione tra differenti culture, accettando le molteplici direzioni umane come occasione per superare le mononarrazioni dei pensieri unici.

“Poetas en paralelo. Poesía y comunidad” – Settimana Poesia 20-25 marzo

Un coro di 60 voci provenienti da Italia, Cuba e Spagna per una nuova poetica contemporanea: un lungo percorso di ascolto e riflessione che, dopo la Settimana della Poesia, si protrarrà sino alla fine del 2022 coinvolgendo nuovi autori provenienti da tutto il mondo, per continuare a promuovere lo scambio culturale tra i poeti e gli artisti partecipanti, generare nuove piattaforme creative e rendere fruibile una rete sociale e artistica sempre più attiva di produzione e divulgazione multiculturale.

La giornata di sabato 20 marzo prevede, dopo il saluto delle Istituzioni alle 11.00 (https://zoom.us/j/91655414444?pwd=WUladndjd1ROeFJ6NEJYb1NFYVE5UT09), a partire dalle 16.00 un incontro Skype dell’Associazione CubEArt dal titolo “Punti d’incontro tra letteratura cubana e italiana”: Poeti, narratori e giornalisti affrontano l’interconnessione culturale tra i due paesi attraverso lo scambio di differenti esperienze.

Nei giorni successivi, parafrasando le “Vite parallele” di Plutarco, i poeti di Cuba e Italia si uniscono a coppie proponendo video artistici preregistrati in spagnolo e italiano di due poesie, una per ogni autore. Inoltre, grazie alla partecipazione dei poeti spagnoli, durante la Settimana della Poesia Amos Mattio proporrà ogni giorno alle ore 17.00 sul Canale Youtube della Casa della Poesia un “aperitivo poetico” formato da dieci voci italiane e cubane e due spagnole.

I poeti italiani, fra nomi storici della poesia contemporanea e alcune delle voci più giovani e interessanti, sono stati selezionati dalla Casa della Poesia di Milano e dallo scrittore Amos Mattio, mentre i poeti cubani, provenienti da diverse provincie della più grande isola dei Caraibi, sono stati selezionati dalla poetessa e scrittrice Giselle Lucía Navarro.

Insieme a loro, grazie all’Instituto Cervantes e al suo direttore, il poeta Luis García Montero, sono state scelte le migliori nuove voci della penisola iberica, in spagnolo, galiziano e basco, a dimostrare come la poesia sia sempre un genere vivo, innovativo e profondo.

La raccolta dei video poetici – cuore del progetto “Poetas en paralelo. Poesía y comunidad” – è stata possibile grazie alla regia dell’artista visivo cubano Liesther Amador González e la collaborazione con la compagnia sperimentale di arte, danza e teatro di Milano “Interrogante Spettacolo” (Yudel Collazo, Kalua Rodrìguez e Danny Torres): da questa esperienza nascerà la collezione di video poetici come parte del lavoro portato avanti dal Palinsesto Milano Città Mondo a cura del Museo delle Culture MUDEC e dell’Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune di Milano, da continuare con le comunità internazionali presenti a Milano, in particolare dell’America Latina.

“Poetas en paralelo. Poesía y comunidad”, le iniziative 2021-2022

Il programma del biennio 2021-2022 prevede la creazione di uno “spazio itinerante” che funzioni come una Rete fisica e virtuale dove poeti, artisti, istituzioni e realtà del settore possano interagire tra loro per produrre iniziative culturali nei diversi paesi.

Due le principali iniziative in programma:

– Una Mostra fotografica e sonora come testimonial grafico del progetto “Poetas en paralelo. Poesía y comunidad” che svelerà i momenti salienti di un viaggio multiculturale partito da Milano e apertosi al mondo. Il tutto attraverso un loop audio che darà al pubblico la possibilità di ascoltare le voci dei poeti nelle loro lingue e le versioni tradotte recitate da artisti e attori.

– Una Antologia Poetica delle poesie di “Poetas en paralelo. Poesía y comunidad”: una varietà di visioni e linguaggi, di sensazioni ed emozioni, di colori e di ricordi.

Il progetto “Poetas en paralelo. Poesía y comunidad” – “Poeti in parallelo. Poesia e comunità” è stato reso possibile anche grazie al coinvolgimento di diversi Partner istituzionali: El Instituto Cervantes, El Centro Cultural Dulce María Loynaz, La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), La Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Il logo del progetto è stato creato dell’artista cubano Arístides Miguel Torres Díaz.

Si ringrazia inoltre per la collaborazione: Associazione Sinitah, Laboratorio Formentini, Partner and Style Coach by Alma Ramos, Bitage Software Solutions Partner.

POETI ITALIANI

Tomaso Kemeny (1938), Maurizio Cucchi (1945), Vivian Lamarque (1946), Luigi Cannillo (1950), Mario Santagostini (1951), Roberto Mussapi (1952), Giancarlo Pontiggia (1952), Mariapia Quintavalla (1952), Paola Pennecchi (1954), Antonio Riccardi (1962), Alessandra Paganardi (1963), Giovanna Rosadini (1963), Barbara Tolusso (1966), Francesca Serragnoli (1972), Rossano Pestarino (1973), Andrea De Alberti (1974), Amos Mattio (1974), Pietro Berra (1975), Alberto Pellegatta (1978), Marco Pelliccioli (1982), Sabrina Crivelli (1984), Maria Borio (1985), Gaia Formenti (1985), Paolo Cerruto (1992), Giorgio Ghiotti (1994).

POETI CUBANI

Basilia Papastamatíu (Buenos Aires, 1940), Delfín Prats (Holguín, 1945), Virgilio López Lemus (Sancti Spíritus, 1946), Alex Pausides (Granma, 1950), Pierre Bernet (Guantánamo, 1950), Teresa Melo Rodríguez (Santiago de Cuba, 1961), Caridad Atencio (La Habana, 1963), Leyla Leyva (Cienfuegos, 1964), Jesús David Curbelo (Camagüey, 1965), Nara Mansur Cao (La Habana, 1969), Alexander Besú Guevara (Niquero, Granma, 1970), Karel Leyva Ferrer (Santiago de Cuba, 1975), Leymen Pérez (Matanzas, 1976), Osmany Echevarría Velazquez (Pinar del Río 1979), Jorge García Prieto (La Habana, 1979), Josué Pérez Rodríguez (Melena del Sur, 1982), Moisés Mayán Fernández (Holguín, 1983), Yanelys Encinosa Cabrera (Mayabeque, 1983), Sergio García Zamora (Villa Clara, 1986), Ismaray Pozo Quiñones (Pinar del Río, 1987), Alexander Jiménez del Toro (Las Tunas, 1987), Rubiel G. Labarta (Holguín, 1988), José Ernesto Nováez Guerrero (Santa Clara, 1990), Martha Acosta Alvarez (Camagüey, 1991), Giselle Lucía Navarro (Alquízar, 1995).

POETI SPAGNOLI

Rosa Berbel (Sevilla, 1997), Raquel Vázquez (Lugo, 1990), Berta García Faet (Valencia, 1988), Juan Domingo Aguilar (Jaén, 1993), Ángelo Néstore (Lecce, 1986), Carlos Catena (Torre de Albánchez, 1995), Mario García Obrero (Madrid, 2003), Rocío Acebal (Oviedo, 1997), Alba Cid (Ourense, 1989) Beatriz Chivite di Navarra (Pamplona, 1991).

