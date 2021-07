Catania, 5 luglio 2021 – Chissà perché ma la notizia non ci sorprende. A dire che l’amministrazione Pogliese è pessima non è solo l’opposizione in Consiglio, ma la stragrande maggioranza dei cittadini.

Basta guardarsi intorno per vedere come la città sia lasciata nel degrado e nell’abbandono. Non è solo un problema di inciviltà, che esiste e va stigmatizzata, ma anche e soprattutto di mancanza di controllo delle istituzioni sul territorio.

Rifiuti ovunque, traffico da far west, mare inquinato, movida selvaggia, incuria e trascuratezza del bene pubblico.

Mai come in questo periodo la città sembra abbandonata a se stessa ed è troppo facile dare sempre la colpa al dissesto.

Pogliese prenda atto della propria incapacità a governare e si faccia da parte. Catania merita di rinascere e non potrà farlo certo con una classe politica che in tre anni di governo non ha portato nessun miglioramento per la città.

MoVimento 5 Stelle Catania

