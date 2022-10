Pole position per l’Italia al Motocross delle Nazioni Europee

1° posto con la squadra maschile nel sabato di Talavera de la Reina. Le ragazze chiudono la qualifica al nono posto

La pista spagnola di Talavera de la Reina ha ospitato le qualifiche del Motocross delle Nazioni Europee, a cui l’Italia partecipa da Campione in carica. Sul fondo duro del tracciato a 120 chilometri da Madrid, la Maglia Azzurra ha conquistato la pole position con la squadra maschile e ottenuto il 9⁰ posto con la formazione femminile.

Nel ballot mattutino, in cui si sorteggiano le posizioni di partenza della manche di qualifica, alla squadra azzurra maschile era stato assegnato l’ottavo posto. Nella manche riservata alle 250 e alle 125 cc Valerio Lata (MX2) è partito in testa per poi disputare una manche senza correre rischi. Il pilota italiano ha concluso terzo alle spalle del francese Prugnieres e dello sloveno Jan Pancar. La gara di Ferruccio Zanchi è stata condizionata da un contatto in partenza a seguito del quale ha subito la rottura del freno anteriore. Poco dopo non è riuscito ad evitare due avversari che si erano toccati e, caduto in terra, è ripartito ultimo per concludere 13°. Perfetta la heat della Maglia Azzurra nella 85 cc, con Filippo Mantovani e Nicolò Alvisi scattati subito al meglio e arrivati sul traguardo separati da 3” in favore di Mantovani, vincitore. L’Italia ha chiuso le qualifiche al 1° posto con 6 punti davanti a Francia (8) e Spagna (16).

Le ragazze azzurre avevano ottenuto il 5° posto nel ballot della mattina. Nella qualifica vinta dalla spagnola Daniela Guillen, Clarissa Tognaccini e Giorgia Montini sono passate rispettivamente sedicesima e ventesima sotto la bandiera a scacchi. Sfortunata la gara di Montini, che a causa di una caduta ha perso molto tempo non riuscendo a risalire ulteriori posizioni. Spagna, Olanda e Danimarca – tutte a 10 punti – hanno completato la top 3 con l’Italia al nono posto a quota 36 lunghezze.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Sono abbastanza soddisfatto di come si sono svolte le qualifiche, anche se in alcuni casi avremmo potuto fare di più. Peccato per le sfortune accorse a Zanchi e Montini. Credo che in gara la formazione maschile possa giocarsela con tutte ed ambire a ottimi risultati; le ragazze puntano a fare esperienza e mi aspetto che possano lottare per la top 5 o per le posizioni immediatamente a ridosso. Il Motocross delle Nazioni Europee è sempre una competizione stimolante, di alto livello e con possibili sorprese e noi daremo il massimo come abbiamo sempre fatto”.

com. Stam. Maglia Azzurra FMI