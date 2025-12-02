Policlinico: al via l’operazione “decoro” per assicurare ai pazienti strutture in condizioni ottimali

Sono iniziati lunedì i lavori di ristrutturazione e di eliminazione delle barriere architettoniche nei servizi igienici del reparto di ortopedia, nell’edificio 1 del presidio “Rodolico”.

Con questo primo intervento prende avvio l’operazione “Decoro” all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania: un progetto ampio e articolato, fortemente voluto dal manager aziendale Giorgio Giulio Santonocito, volto a garantire strutture sempre in condizioni ottimali e pienamente fruibili dagli utenti, a partire dagli ambienti più sensibili come i servizi igienici.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di assicurare ai pazienti, ai loro familiari e a tutto il personale sanitario spazi dignitosi, sicuri e funzionali, in linea con gli standard di qualità che un grande Policlinico universitario è chiamato a garantire. In quest’ottica, il manager ha conferito mandato all’Ufficio Tecnico, di mappare in modo capillare tutte le palazzine, i padiglioni e i reparti per individuare con precisione gli interventi, sia strutturali che impiantistici.

L’operazione “Decoro” non si limita al ripristino del corretto funzionamento degli spazi, ma punta anche a migliorare l’esperienza complessiva di degenza e permanenza all’interno dell’Azienda. Dall’illuminazione alla segnaletica, dalla manutenzione ordinaria alla cura degli spazi comuni, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente, ordinato e rispettoso della dignità della persona. Tra l’altro, il dottor Santonocito ha disposto l’acquisto di nuove panchine per le sale d’attesa dei reparti ospedalieri.

“La segnalazione di un utente in sedia a rotelle in evidente difficoltà nell’accedere ai servizi pubblici, per cui mi scuso a titolo personale– ha sottolineato il Giorgio Santonocito- rende evidente l’urgenza di intervenire per porre rimedio a una condizione oggettivamente deficitaria. Garantire ai pazienti, strutture pubbliche adeguate, accoglienti e realmente accessibili rappresenta per noi un dovere inderogabile che deve tradursi in azioni concrete e tempestive affinché quei diritti siano pienamente tutelati”.

L’Azienda quindi, con questo intervento, intende rafforzare il proprio impegno per una sanità pubblica vicina ai cittadini, nella consapevolezza che la qualità dell’assistenza passa anche attraverso la qualità dei luoghi in cui essa viene erogata.