Policlinico, aperte le prenotazioni per la campagna vaccinale anti-influenzale ed anti-COVID stagione 2025/2026

Dal prossimo 20 ottobre l’Ambulatorio Vaccinale dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone”, come per le stagioni passate, offrirà la vaccinazione contro le principali malattie respiratorie stagionali, quali influenza,

COVID e Virus respiratorio Sinciziale (VRS), a tutto il personale dipendente (sanitario e non, inclusi medici e professionisti sanitari in formazione ed in tirocinio presso i reparti) dell’Azienda, ai pazienti ricoverati o in dimissione e ai soggetti fragili over 18, categorie per le quali risulta indicazione e raccomandazione alla vaccinazione in accordo alle Circolari Nazionali e Regionali.

La vaccinazione contro il VRS, che permette di proteggersi da questo temibile virus respiratorio che colpisce prevalentemente i soggetti adulti/anziani fragili, e la vaccinazione anti-COVID con vaccino a mRNA monovalente ed aggiornato contro la variante LP.8.1 secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono offerte alle categorie a rischio e sono già disponibili.

Per prenotare le vaccinazioni (incluse anche quelle del Calendario di Immunizzazione della Regione Sicilia) sarà possibile utilizzare il servizio di prenotazione dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo al seguente link: https://ivax.policlinico.pa.it/ivax/public/registrazione.zul , ovvero chiamare il numero +39 3456914269 nei seguenti giorni e orari: Lunedì 10:00-12:00; Martedì 14:30-16:30; Mercoledì e Giovedì 09:00-10:30

I giorni ed orari di apertura dell’Ambulatorio Vaccinale, che ha sede presso il Dipartimento di Igiene dell’AOUP, in via del Vespro 133, sono:Lunedì ore 13:00-18:00 (ultima prenotazione 17:30); Martedì e Venerdì ore 9:00-14:00 (ultima prenotazione 13:45); Mercoledì e Giovedì ore 11:00-13:15 e 14:00-16:30 (ultime prenotazioni 13:00 e 16:15)L’ambulatorio rimarrà chiuso in occasione delle festività dell’8, 24, 25, 26, 31 dicembre 2025, ed 1, 2, 5, 6 gennaio 2026La vaccinazione antinfluenzale si avvarrà dei 5 diversi tipi di prodotti autorizzati al commercio in Italia secondo criteri di appropriatezza in base ad età e condizioni cliniche del paziente e riportati nel D.A. 31441 del 30/09/2025 dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

Com. Stam. + foto