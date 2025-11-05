Policlinico di Palermo, firma dei contratti per nove figure dirigenziali delle aree medica e tecnica-amministrativa

Presso la Direzione Generale del Policlinico è avvenuta la firma dei contratti per nove figure dirigenziali delle aree medica e tecnica-amministrativa cui sono state assegnate unità operative semplici (UOS), dipartimentali (UOSD) e programmi di particolare rilevanza.

La scelta dei candidati è stata effettuata attraverso un rigoroso processo di selezione, che ha messo in evidenza non solo le competenze professionali, ma anche la visione strategica e la capacità di innovare. I nuovi dirigenti provengono da esperienze consolidati nei rispettivi settori e contribuiranno in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

“L’affidamento degli incarichi di responsabilità – commenta la Direttrice Generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari – rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle competenze interne e nel rafforzamento dell’organizzazione aziendale. Ogni nuovo dirigente porta con sé una ricca esperienza e una visione che, ne sono certa, contribuiranno in modo significativo al nostro sviluppo. È essenziale, ora più che mai, unire le forze per affrontare le sfide future in modo proattivo e collaborativo. Il nostro obiettivo è garantire un’efficienza e una qualità sempre maggiori nei servizi sanitari offerti ai cittadini. Auguro a tutti i nuovi dirigenti buon lavoro, sottolineando che il loro contributo sarà fondamentale per consolidare la missione del Policlinico: unire eccellenza clinica, ricerca e innovazione al servizio della salute pubblica”.

Di seguito, le unità operative e i rispettivi dirigenti:

· UOSD di Medicina Interna, Malattie Epatobiliari e Intestinali: Prof.ssa Anna Licata

· UOS Terapia Intensiva Polivalente: Prof. Andrea Cortegiani

· UOS “psicologia clinica e interventi psicosociali”: Prof.ssa Erika La Cascia

· UOS Cardiologia clinica e indagine cardiologica non invasiva: Prof.ssa Giuseppina Novo

· Programma Interoperabilità tra il Registro Tumori di Palermo e Provincia e le Reti Oncologiche Regionali: Prof. Walter Mazzucco

· UOS monitoraggio obiettivi di salute, funzionamento, ricerca e didattica: Dott.ssa Desiree Farinella

· UOS INTERNAL AUDIT: Dott. Antonio Zanghì

· UOS Programmazione e Sviluppo Aziendale: Ing. Nicola Alessi

· UOS NUOVE OPERE: Ing. Giuseppe Madonia

