Policlinico di Palermo, gli aggiornamenti sui lavori del PNRR

Al Policlinico procedono a pieno ritmo i lavori per l’adeguamento antisismico finanziato nell’ambito del PNRR e per l’implementazione delle misure antincendio, che hanno richiesto il temporaneo trasferimento di alcuni ambulatori e reparti.

L’Azienda ospedaliera universitaria, nella consapevolezza che questi lavori potrebbero causare inconvenienti momentanei, comunica all’utenza gli aggiornamenti sui trasferimenti:

• Ambulatorio disabili: plesso 16

• Breast Unit: plesso 1 “Ostetricia e Ginecologia”

• Ambulatori di Oncologia e sale di infusione: plesso 21

• Laboratori di Oncologia: plesso 14

• Neurochirurgia: plesso 16

• Urologia: plesso 15 piano

• Centro prelievi: Edificio 16, piano terra

Nel confermare l’impegno dell’AOUP per ridurre al minimo i disagi, si invitano i pazienti, per ogni ulteriore informazione, a fare riferimento al sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria ospedale, www.policlinico.pa.it, o a contattare l’URP ai numeri 091 655 3686, 091 655 3685, 091 655 3681 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica urp@policlinico.pa.it.

Com. Stam. + foto