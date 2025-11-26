Policlinico di Palermo, si è insediato il gruppo di lavoro sull’Intelligenza Artificiale

Si è insediato questa mattina il gruppo di lavoro sull’Intelligenza Artificiale del Policlinico di Palermo dedicato allo sviluppo e all’applicazione delle tecnologie digitali avanzate.

Il Gruppo di lavoro è una costola operativa della cabina di regia sull’IA istituita dal Magnifico Rettore dell’Università di Palermo.

Il coordinatore della citata Cabina, il Prof Calogero Cammà, Direttore dell’unità operativa complessa di Gastroenterologia dell’AOUP, Delegato del Rettore per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria di Ateneo, ha, con l’assenso della Direzione Generale dell’AOUP, composto un gruppo integrato Azienda – Università per affrontare il tema in ambito assistenziale.

Del gruppo fanno parte dunque accademici e dirigenti aziendali.

L’obiettivo del gruppo è analizzare e implementare soluzioni innovative basate su IA che possano supportare diagnosi più accurate, ottimizzare i processi clinici e migliorare l’assistenza ai pazienti.

Questa mattina il gruppo di lavoro ha tenuto la prima riunione e pianificato una prima fase relativa a progetti da portare avanti.

La Direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari sottolinea: “L’Azienda mira a garantire che l’uso dell’intelligenza artificiale avvenga in modo etico e responsabile, tenendo sempre al centro il benessere dei pazienti. Il gruppo avrà il compito di valutare le attuali tecnologie di IA disponibili e di sviluppare progetti pilota volti a integrare queste nuove risorse nei flussi di lavoro esistenti. L’’innovazione tecnologica rappresenta una grande opportunità per il nostro ospedale e per la sanità in generale e con l’ausilio del gruppo di lavoro sulla I.A. potremo meglio seguire questa trasformazione, applicarla alle nostre esigenze ma sempre mantenendo alta l’attenzione affinché le nuove tecnologie siano utilizzate nel modo migliore e più sicuro possibile”.

