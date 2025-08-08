Policlinico di Palermo, stabilizzazione per 34 operatori socio sanitari

Il Policlinico di Palermo annuncia nuove stabilizzazioni riguardanti il personale socio-sanitario. In conformità ai requisiti stabiliti dalla legge Madia (art. 20, D. Lgs. 75/2017), saranno assunti a tempo pieno e indeterminato 34 OSS che hanno superato la selezione per titoli e colloquio, prevista dall’apposito bando pubblicato nel settembre 2024 che prevedeva anche la stabilizzazione di altre figure professionali, già assunte.

“La stabilizzazione dei 34 operatori socio-sanitari non è soltanto un traguardo amministrativo- afferma la Direttrice Generale, Maria Grazia Furnari – è una testimonianza dell’impegno continuo a valorizzare il personale che lavora nella nostra Azienda. Questi professionisti rappresentano una risorsa preziosa, e il loro contributo è essenziale per garantire livelli elevati di assistenza ai pazienti.”

La stabilizzazione degli OSS avrà un impatto diretto sulla qualità dei servizi sanitari offerti dal Policlinico. “Siamo convinti – aggiunge la manager dell’AOUP – che investire sul nostro personale non solo migliori le loro condizioni lavorative, ma aumenti anche la soddisfazione dei pazienti e la qualità complessiva dei servizi sanitari. Ringrazio per il lavoro svolto tuti gli uffici, il Direttore amministrativo Sergio Consagra e il Direttore sanitario Alberto Firenze”.

Com. Stam.