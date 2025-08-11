Policlinico di Palermo, un murales celebrerà Paolo Giaccone. L’annuncio nel giorno del 43° anniversario dell’omicidio per mano mafiosa

Un murales ricorderà il professore Paolo Giaccone, brillante e stimato medico legale, ucciso tra i viali del Policlinico di Palermo dai killer della cosca mafiosa di Corso dei Mille l’11 Agosto di 43 anni fa.

Ad annunciarlo la Direttrice Generale del Policlinico di Palermo, Maria Grazia Furnari, nel corso della cerimonia di commemorazione che si è svolta questa mattina presso l’Azienda ospedaliera universitaria intitolata al professore.

Il murales, cofinanziato dall’Università per volere del Rettore Massimo Midiri, sarà realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri sulla facciata dell’edificio che ospita la Direzione, in via del Vespro 129.

“Il Professor Giaccone è un simbolo di coraggio e dedizione, un professionista che ha pagato il prezzo più alto per il suo impegno etico. Questo murales – afferma la DG dl Policlinico Maria Grazia Furnari – rappresenta un tributo duraturo a un uomo che ha dedicato la propria vita non solo alla medicina, ma anche alla giustizia, e al contempo vuole essere un atto di memoria collettiva, e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle norme etiche dei valori di legalità e giustizia, e del contrasto alla mafia e alla violenza. In un luogo centrale come il Policlinico, questa opera d’arte avrà il compito di non farci dimenticare mai il sacrificio di coloro che hanno lottato per un mondo migliore e giusto. Sarà un richiamo alla responsabilità collettiva e un invito a riflettere su quanto sia fondamentale perseguire valori di legalità, rispetto e solidarietà. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, dal Comitato promotore che nel marzo scorso mi ha proposto questa iniziativa, ai figli del professore Giaccone che hanno accolto l’iniziativa, ai miei collaboratori che hanno seguito tutto l’iter, all’artista fino a tutte le istituzioni e alla comunità che credono nell’importanza di ricordare e onorare le vittime della ferocia mafiosa”.

Autore dell’opera sarà Igor Scalisi Palminteri, figura di spicco in questo ambito artistico,

che ha scelto di dedicarsi agli interventi per strada per trasmettere messaggi di forte impatto sociale attraverso la sua arte.

L’idea della realizzazione del murales è nata dalla raccolta firme, che ha superato le mille adesioni, promossa da un comitato nato all’interno dell’AOUP che vede protagonisti dirigenti interni, tra cui i Dirigente Farmacista Attilio Licciardi e il Dirigente PTA Maurizio Urbano, la Coordinatrice provinciale dei Dirigenti medici e sanitari FP CGIL, Monica Lunetta, insieme con il Segretario Generale FP CGIL Palermo Andrea Gattuso, la Segretaria FP CGIL Palermo Francesca Denaro e il Referente aziendale FLC CGIL Policlinico Calogero Iacona. E ancora, tra gli atri, il Professore Paolo Procaccianti, allievo prediletto di Giaccone.

Alla cerimonia di questa mattina sono intervenuti, oltre alla manager dell’AOUP, il Presidente della Scuola di Medicina Marcello Ciaccio, il Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, il Presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, la direttrice della medicina legale dell’Azienda ospedaliera universitaria Antonella Argo, Milly Giaccone, figlia del professore, e l’assessore comunale all’Ambiente Pietro Alongi in rappresentanza del Sindaco Roberto Lagalla. Presenti anche il Presidente della Corte d’Appello Matteo Frasca, i vertici di Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito, e rappresentanti della Questura oltre che numerosi docenti universitari, dipendenti, ed esponenti delle organizzazioni sindacali.