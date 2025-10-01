Policlinico Giaccone, stabilizzati 39 operatori socio sanitari

Il Policlinico “Paolo Giaccone” continua il processo di stabilizzazione del personale precario. Dal prossimo 1° Novembre entreranno in servizio a tempo indeterminato 39 operatori socio sanitari in possesso dei requisiti previsti dalla legge 234/2021 e dei criteri di priorità previsti dalla circolare dell’Assessorato regionale della salute del 2023.

L’Azienda ospedaliera universitaria conferma, dunque, il suo impegno costante per garantire il percorso di valorizzazione delle risorse umane, riconoscendo l’impegno e la dedizione dei professionisti che ogni giorno si prendono cura dei pazienti con professionalità e attenzione.

La Direttrice Generale dell’AOUP, Maria Grazia Furnari, dichiara: “La stabilizzazione di questi operatori attesta la volontà della Direzione strategica di creare un contesto lavorativo che favorisca la crescita professionale. Queste assunzioni sono un segno tangibile del nostro impegno a creare un ambiente di lavoro stimolante e di supporto, dove ogni singolo professionista possa sentirsi valorizzato e motivato e al contempo contribuirà anche a un’assistenza più efficiente e personalizzata per i pazienti, in un contesto sanitario sempre più complesso e sfidante. Esprimo un sincero ringraziamento a tutti gli uffici, al Direttore amministrativo Sergio Consagra e al Direttore sanitario Alberto Firenze per l’efficiente lavoro di squadra. È attraverso questa sinergia che possiamo perseguire con successo la nostra missione di fornire un servizio sanitario di qualità elevata”.

