Policlinico Rodolico-San Marco: si è insediato il nuovo Comitato Consultivo aziendale. La neo presidente eletta è Maria Grazia Romano

Nel corso di un incontro nella sede di via Santa Sofia, si è ufficialmente insediato il nuovo Comitato Consultivo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania che resterà in carica per il triennio 2025-2027.

Presenti il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Giorgio Giulio Santonocito, il direttore del presidio “Rodolico” Paolo Adorno, e Pieremilio Vasta, coordinatore della Rete Civica della Salute.

Angelo Murgo, presidente uscente e rappresentante della Federconsumatori provinciale Catania Aps, con al fianco Salvatore Mirabella, membro dell’Adv “Come Ginestre”, vicepresidente dell’organismo aziendale, ha presentato i delegati delle organizzazioni, le associazioni di volontariato, i collegi e gli ordini professionali che entrano a far parte del nuovo Comitato Consultivo aziendale, evidenziandone la ricchezza e la varietà della composizione.

Sono 32 le organizzazioni e associazioni di volontariato che hanno aderito all’avviso pubblico di rinnovo del Comitato, emanato dall’Azienda con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione dei principali stakeholders del sistema sanitario: utenti e operatori.

“Credo profondamente nel ruolo di questo organismo –ha dichiarato il commissario straordinario Santonocito- e sono certo che potremo sviluppare numerosi percorsi condivisi in diversi ambiti. Con associazioni, organizzazioni e ordini professionali abbiamo sempre costruito collaborazioni proficue. Nelle mie esperienze manageriali abbiamo spesso adottato progettazioni partecipate, da cui sono nate idee eccellenti. Ritengo fondamentale dare voce a tutte le categorie: esigenze, proposte, perfino le critiche, se raccolte insieme, possono generare progetti efficaci. Mi aspetto quindi di rinnovare questo percorso di collaborazione con voi e vi auguro buon lavoro”.

Il neo Comitato Consultivo ha eletto Maria Grazia Romano come presidente, mentre Salvatore Mirabella è stato confermato alla vicepresidenza.

La presidente Romano, laureata in giurisprudenza e in scienze delle pubbliche amministrazioni, è abilitata alla professione forense. Ha collaborato con il Dipartimento di diritto romano dell’Università di Catania ed è insegnante di sostegno specializzata per le scuole superiori. Attualmente è Coordinatore della Rete Civica della Salute per la provincia di Catania.

“Desidero esprimere il più sincero ringraziamento per la fiducia accordatami dai componenti del Comitato –ha affermato la neo presidente Romano-. Ringrazio anche il presidente uscente, Angelo Murgo, e il vicepresidente Salvatore Mirabella che mi accompagnerà nuovamente in questo percorso. Sento forte la responsabilità per questo impegno e auspico una proficua collaborazione con il commissario Santonocito, per il raggiungimento degli obiettivi comuni”.

La creazione del Comitato Consultivo, è stata prevista dalla legge regionale n. 5/2009, senza alcun onere aggiuntivo per l’azienda e, nel dettaglio, è composto da:

presidenti, o loro delegati, delle Organizzazioni ed Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti del settore sanitario e socio sanitario nell’ambito territoriale di riferimento dell’Azienda, che richiedono alla medesima Azienda di far parte del Comitato;

presidenti, o loro delegati, delle Organizzazioni ed Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore sanitario e sociosanitario nell’ambito territoriale di riferimento e del settore formativo della Facoltà di medicina e Chirurgia di Catania, compresi gli studenti, che hanno richiesto all’AOUP di far parte del Comitato.

Del neocostituito CCA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico – San Marco”, fanno parte: ACLI – Ass. Cristiane Lavoratori Italiani, ADAS – Ass. per la difesa dell’ambiente e della salute, AGD – Ass. Giovani Diabetici, AIACE – Ass. Italiana Assistenza Consumatore Europeo, ALI – Volontari in Emergenza, ALICE – Associazione per la Lotta all’ictus Cerebrale, AMICI DEL GARIBALDI, ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ARRCS – Associazione Regionale Riferimenti Civici della Sussidiarietà, ARTICOLO 32 – Associazione Italiana Diritti del Malato, ASSOCIAZIONE UN FUTURO PER L’AUTISMO, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, COME GINESTRE, CONSAAMBIENTE, COORD. CAPOSALA, CRI – Croce Rossa Italiana, EX ALLIEVI SALETTE, FASTED – Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepnaocitosi – Sicilia, FEDERCONSUMATORI, GRISE – Gruppo Ricerca e Studio. Emoglobinopatie e Malattie Rare, HERA – Associazione non lucrativa di pazienti infertili, HUMANITY, IHS – Italian Help System For Life, MARIS – Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili, METAMEDICA – Medicina, Salute, Formazione e Prevenzione, ORDINE ASS. SOCIALI, ORDINE OSTETRICHE, ORDINE MEDICI, ORDINE PSICOLOGI, ASSOCIAZIONE SOCIOLOGI, TERRAAMICA.

Il Comitato Consultivo, diviso per gruppi funzionali, esprime pareri non vincolanti e formula proposte al Direttore Generale, proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Il Comitato collabora, inoltre, con l’Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) per rilevare il livello di soddisfazione dell’utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini.

Tra gli altri compiti del Comitato Consultivo, in collaborazione con l’Ufficio relazioni con il pubblico e l’Ufficio qualità, c’è anche l’elaborazione di proposte e progetti volti a favorire la semplificazione delle attività amministrative legate all’accesso ai servizi, a garantire l’adeguata presenza e dislocazione di uffici e strutture informative, sia all’ingresso delle aziende che all’interno delle medesime, segnalati chiaramente e dotati di personale adeguatamente formato.

