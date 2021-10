“Il clima politico di questi giorni è surreale, a tratti grottesco: c’è un Paese che faticosamente sta ripartendo, i fondi del Pnrr da investire e spendere al meglio, le ferite lasciate dal Covid alla nostra economia da curare ma in ogni dove si discute di green pass o ci si perde in stantii scontri ideologici” Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.

Il vaccino non può essere un argomento di discussione, l’esito della vaccinazione di massa dimostra che è la strada giusta e se qualcuno stenta ancora a farlo l’alternativa, per tutelare la salute della collettività, non può che essere il green pass. Per quanto riguarda, poi, cio’ che e’ accaduto lo scorso sabato a Roma, è compito della magistratura individuare e condannare i gruppi di estremisti nostalgici di regimi totalitari. In una democrazia non c’è spazio per fascismo ne’ per altre ideologie dittatoriali. Destra e Sinistra si risintonizzino sulle reali esigenze del Paese e la smettano di perdere tempo in discussioni sterili” conclude Giammanco.

Com. Stam.