Notizie Politiche vaccinali, il Professore Francesco Vitale Direttore del Dipartimento di Oncologia e sanità pubblica dell'AOUP componente dell'organismo ministeriale NITAG Published 2 ore ago redazione2 ore ago • Bookmarks: 11 PROF FRANCESCO VITALE Il Professore Francesco Vitale, Direttore del Dipartimento di Oncologia e sanità pubblica del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo è stato nominato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci componente del Nitag, Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (National Immunization Technical Advisory Group – NITAG), organismo tecnico che supporta il ministero nella definizione delle politiche vaccinali nazionali sulla base delle evidenze scientifiche. Il NITAG interagirà con gli organismi internazionali, come l'Organizzazione mondiale della sanità, e l'European Centre for Disease Prevention and Control. Al Professore Vitale vanno gli auguri di buon lavoro della Direttrice Generale dell'AOUP, Maria Grazia Furnari: "Mi congratulo con il Professor Vitale per questa prestigiosa nomina, che rappresenta un riconoscimento della sua straordinaria esperienza e competenza nel campo della salute pubblica e delle vaccinazioni. Sono certa che il suo apporto sarà fondamentale nel delineare politiche sanitarie che possano rispondere in modo adeguato alle sfide attuali e future. Il Covid ci ha mostrato l'importanza della vaccinazione e di politiche che siano non solo scientificamente fondate, ma anche accessibili e comprensibili per tutti i cittadini, contribuendo in tal modo a rafforzare la fiducia nei programmi vaccinali e migliorare la copertura vaccinale, elemento essenziale per la salute collettiva".