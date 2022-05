Polizia di Stato a Milano: concerto di Radio Italia – misure di sicurezza

Questa sera, in piazza Duomo a Milano, dalle ore 20.06 si svolgerà la manifestazione musicale “Radio Italia Live – il concerto” per il quale il dispositivo messo in atto del Questore Giuseppe Petronzi, in conformità con le direttive di security e safety a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e per il regolare svolgimento delle pubbliche manifestazioni,

ha previsto un monitoraggio ad ampio e medio raggio di controllo di afflusso del pubblico, giunto sin dalle ore 09.00 stamane, e a salvaguardia dell’incolumità di tutti i presenti.



Il Questore ha disposto preventivi specifici sopralluoghi, ispezioni, bonifiche da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, e un servizio di assistenza sanitaria a cura del 118, presidi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Al pubblico, 19.900 persone numero massimo consentito che è stato raggiunto qualche minuto prima delle ore 18.00, vengono indicate anche con avvisi sonori e adeguata cartellonistica le vie di esodo. Gli organizzatori stanno contribuendo al dispositivo per il servizio di stewarding per le attività di filtraggio dei partecipanti al fine di evitare l’introduzione all’interno dell’area di oggetti atti ad offendere o pericolosi.



Sin dal pomeriggio presso la Questura è stata attivata la Sala Gestione Grandi Eventi dove, unitamente a rappresentanti delle varie Forze dell’Ordine e sotto la supervisione dell’Ufficio di Gabinetto, gli operatori delle Radio di Ordine Pubblico e della Radio di Polizia Giudiziaria stanno monitorando l’evento con la visione in tempo reale delle immagini delle telecamere presenti nella zona della manifestazione e ad ampio raggio.