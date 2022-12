Polizia di Stato a Milano, tifosi del Marocco per la finale del terzo posto ai mondiali

Al termine dell’incontro di calcio Marocco-Croazia, il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore Petronzi è stato dispiegato in via Panfilo Castaldi a Milano per vigilare i tifosi marocchini che stavano lasciando i locali della zona evitando che invadessero la sede stradale di corso Buenos Aires.

I supporters, stimati in circa 200 persone, al termine della partita persa dalla loro rappresentativa nazionale, si sono quindi incamminati sui marciapiedi lasciando la via lungo la quale il traffico è stato interdetto solo per breve tempo tra via Tadino e il corso stesso.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, non si segnalano al momento criticità per l’ordine pubblico e la viabilità nei pressi della principale arteria commerciale cittadina affollata per gli acquisti natalizi.