Polizia Municipale Marsala. Dopo 15 anni si rinnova il parco mezzi. A breve l’assunzione di 8 vigili. Già operative le nuove telecamere

Sono sei le nuove autovetture (3 Renegade e 3 Tipo) in dotazione alla Polizia Municipale di Marsala. Vanno a rinforzare il parco mezzi del Comando di via Ernesto Del Giudice che non si rinnovava da circa 15 anni.

La fornitura si inquadra in un piano di investimenti che l’Amministrazione Grillo ha programmato per tempo e che include altre iniziative di potenziamento dei servizi svolti dal Corpo municipale dei Vigili Urbani. In tale direzione va anche l’appalto per la videosorveglianza, con altre 48 telecamere a beneficio della sicurezza del territorio comunale. Il monitoraggio tramite le webcam, infatti, ha consentito di rilevare illeciti e reati, costituendo altresì un ulteriore supporto alle altre Forze dell’Ordine.

Intanto, a breve si riunirà la Commissione del Concorso per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 8 Agenti di Polizia Municipale (cat. “C/1”), per un progetto che si svilupperà in cinque mesi. La graduatoria è stata definita lo scorso 4 Agosto e i vincitori saranno ora chiamati alla verifica delle proprie conoscenze di lingua inglese e apparecchiature informatiche, partecipando altresì – prima dell’immissione in servizio – ad un corso di formazione che sarà predisposto dal Comando dei Vigili Urbani.

Com. Stam./foto