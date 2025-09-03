Polizia Penitenziaria, concorso per 653 allievi agenti Scadenza ravvicinata

È on line il bando di concorso della Polizia Penitenziaria per il reclutamento di 653 allievi agenti del ruolo maschile Corpo di polizia penitenziaria, in particolare per 391 posti per volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi; volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio; infine, per 262 posti per cittadini italiani.

Ai fini della candidatura occorre essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici. E’ necessario avere conseguito inoltre il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere l’idoneità e l’efficienza fisica, psichica e attitudinale per prestare servizio nella polizia penitenziaria; infine è necessario avere le qualità morali e di condotta prescritte.

Oltre alla valutazione dei titoli, la selezione si articolerà in un esame scritto, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e ammessi alla frequenza del corso di formazione previsto.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 12 settembre 2025. Per consultare su InPa il bando cliccare qui.

