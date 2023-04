Polizia  Penitenziaria, concorso per 685 allievi agenti Scadenza ravvicinata

È on line il bando di concorso della Polizia Penitenziaria per il reclutamento di 1.713 allievi agenti, ruolo maschile e femminile. Di questi posti, 685 sono aperti alla partecipazione di cittadini e cittadine italianə in possesso del diploma di maturità.

Ai fini della candidatura (da qui per inviare la domanda telematicamente) occorre essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici; avere idoneità ed efficienza fisica, psichica e attitudinale per prestare servizio nella polizia penitenziaria e avere le qualità morali e di condotta prescritte.

Oltre alla valutazione dei titoli, la selezione si articolerà in esame scritto, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici ed accertamenti attitudinali. Al termine delle prove il percorso proseguirà con l’avvio del corso di formazione previsto.



La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 14 aprile 2023. Per consultare il bando cliccare qui.

