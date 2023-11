Poliziotti accoltellati a Napoli. Romano (SIULP): “Grazie al Ministro Piantedosi per la vicinanza ai colleghi feriti

Urge però approvare le norme a tutela dei poliziotti e di tutte le helping professions” Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Napoli quando alla stazione centrale di Piazza Garibaldi, due agenti sono stati accoltellati da un extracomunitario che li ha aggrediti con un coltello.

Per fortuna i fendenti non hanno colpito organi vitali e due poliziotti, comunque feriti ad una mano ad una spalla, se la caveranno con molti giorni di prognosi. Il segretario generale del SIULP, Felice Romano, da sempre attento alle tematiche inerenti la sicurezza degli operatori di Polizia, sottolinea l’urgenza di atti legislativi che ufficializzino norme a tutela degli operatori del comparto sicurezza: “Ringraziamo il Ministro dell’Interno per le parole rivolte prontamente ai due colleghi – spiega Romano – personalmente auguro ai due poliziotti di guarire quanto prima e li ringrazio per il servizio che rendono alla collettività con impegno e abnegazione, ma ritengo che non si possa più attendere oltre. Auspichiamo che la politica, con decisione, adotti nuove norme più stringenti ed efficaci a tutela di tutte le donne e gli uomini che vestono una divisa e di tutte le helping professions”.

“Tutti i poliziotti vivono oramai una realtà operativa troppo delicata – conclude Romano – rischiando quotidianamente la loro incolumità. Spero che la politica, in modo trasversale, faccia proprie le iniziative del Ministro Piantedosi, il quale ha accolto il grido che come SIULP lanciamo con forza da anni, e vari i necessari provvedimenti. Giacchè non possiamo più aspettare, atteso che in democrazia quando lo Stato viene attaccato, ha il dovere prima ancora che il diritto, di difendere se stesso e chi lo rappresenta”.

Com. stam.