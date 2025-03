Pollara – Princiotto al via del Campionato Italiano Rally Promozione

L’equipaggio siciliano già Campione Italiano Junior nella serie tricolore dei rally più blasonati. Con i colori CST, la vettura è la Skoda Fabia RS del Team Erreffe equipaggiata con pneumatici Pirelli

Gioiosa Marea (ME). Ricostituito un equipaggio già Campione Italiano Rally Junior, per una nuova avventura tricolore dopo l’esaltante vittoria della Coppa Italia Rally ACI Sport 2024, che ha rilanciato il duo al centro della scena automobilistica, reduce da grandi successi nelle scorse stagioni.

Marco Pollara e Giuseppe Princiotto sono pronti ad iniziare la stagione 2025 nel Campionato Italiano Rally Promozione su Skoda Fabia RS curata dal Team Erreffe di Agostino Roda, l’auto in versione rally2 sarà dotata di pneumatici Pirelli, il programma è stato pianificato con il supporto di CST Sport.

La dinamica realtà sportiva messinese in stretta collaborazione con il Team Erreffe, supporteranno nuovamente il vincente pilota palermitano di Prizzi ed il professionale co-pilota messinese di Librizzi, nella serie tricolore che si articola sulle 7 gare della massima serie italiana ACI Sport dei rally.

Pollara, classe 1996, già tricolore junior nel 2017 e nel 2019 anche 2 Ruote Motrici. Diverse esperienze vincenti nei rally della massima serie nazionale ed anche presenze internazionali, con diversi piloti di spicco, per Princiotto.

Pilota e navigatore avranno il vantaggio di tornare su molti tracciati dove hanno corso e vinto in passato, ma la numerosa ed accreditata concorrenza renderà avvincente il nuovo Campionato che scatterà in Toscana sugli asfalti della Garfagnana, dove si articola il percorso del 48° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, in programma dal 21 al 23 marzo prossimi.

Una vetrina di assoluto prestigio, ricca di tante opportunità e con una copertura mediatica senza pari con dirette TV, speciali e servizi sui media on line e sui maggiori quotidiani nazionali.

-“Tornare nel campionato più prestigioso d’Italia è certamente una forte carica d’energia ed una emozione intensa – afferma Pollara – Sappiamo che non sarà assolutamente facile, soprattutto dopo 3 anni di assenza, la motivazione per Giuseppe e per me è massima e c’è la metteremo tutta per fare bene. Ci confronteremo con i piloti più veloci d’Italia e per me questa è una grandissima marcia in più. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Naturalmente per la pianificazione del programma sono stati fondamentali mio padre e tutta la mia famiglia, il mio navigatore Giuseppe Princiotto, CST Sport di luca Costantino, il team Erreffe e tutte le persone che mi stanno permettendo di tornare a fare al meglio lo sport che amo”-.

