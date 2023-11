Polveriera Sei – Altromercato Festival | Incontri, spettacoli, degustazioni e workshop sulla felicità generata dalle nostre scelte

Consorzio Oscar Romero, Altromercato e Dinamico Festival presentano POLVERIERA SEI – Altromercato Festival, il festival sul fare cultura sociale Da giovedì 16 a domenica 19 novembre 2023 a Reggio Emilia

Quattro giorni di incontri, spettacoli, degustazioni e workshop sulla felicità generata dalle nostre scelte. Tra gli eventi in programma: il circo contemporaneo di Dinamico Festival; le degustazioni guidate da Meridiano 361 con i prodotti di Altromercato; la performance di Max Collini e Cristiano Godano – Marlene Kuntz e il talk di Franco Arminio

Reggio Emilia, 3 ottobre 2023 – Dopo l’edizione 2022, che ha visto in città oltre 2000 presenze, da giovedì 16 a domenica 19 novembre 2023 a Reggio Emilia torna POLVERIERA SEI con la nuova partecipazione di Altromercato, la principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e tra le più grandi al mondo, che con Meridiano 361 si affianca a Consorzio Oscar Romero e Dinamico Festival.

Saranno oltre 30 gli eventi proposti tra circo contemporaneo, laboratori creativi e performativi, degustazioni, talk e concerti. Tutti gli appuntamenti indagheranno un tema comune: la felicità generata delle nostre scelte. Insieme ad alcune voci del panorama nazionale si rifletterà su giustizia ecologica, sostenibilità, sviluppo di comunità e commercio equo e solidale come motori di cambiamento; su come scelte individuali e collettive, raccontate dai protagonisti come storie di vita, possano offrire tracce per nuove esperienze generative.

Il festival POLVERIERA SEI – Altromercato Festival, a sei anni dall’importante riqualificazione de La Polveriera, vede tra gli appuntamenti confermati gli spettacoli di circo contemporaneo Ballata d’autunno della compagnia Teatro delle Foglie e Sogni in scatola della compagnia Nani Rossi sotto all’immancabile e suggestivo tendone di FuoriDinamicoche accoglierà sabato 18 novembre la performance diMax Collini e Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz e domenica 19 novembre il talk di Franco Arminio.

Gli eventi di POLVERIERA SEI – Altromercato Festival si terranno negli spazi che quotidianamente animano La Polveriera, uno dei principali spazi di rigenerazione urbana di Reggio Emilia. Tre sono gli allestimenti inediti per l’edizione 2023. Il primo è POLVERIERA MANGIA che ha in calendario due cene e quattro degustazioni di zucchero e cioccolato. Tra le altre novità di quest’anno rientrano anche il mercato esterno nel piazzale, chiamato per l’occasione POLVERIERA MERCANTEGGIA; e lo spazio POLVERIERA ESPONE allestito all’interno del bar con alcuni estratti di mostre su progetti ed esperienze di innovazione sociale.

“POLVERIERA SEI – Altromercato Festival è un’importante occasione per ricordare quanto e come la rigenerazione urbana e sociale possa generare benessere e felicità possibile per la comunità. La scelta di rinnovare gli spazi de La Polveriera nel 2017 ha innescato e rafforzato in questi anni iniziative, progetti e reti in grado di rispondere ai bisogni concreti delle persone in città, e soprattutto nel quartiere” spiega Ilaria Nasciuti, presidente di La Polveriera. “Ed è con grande piacere che ospiteremo quest’anno Altromercato, un esempio di organizzazione solidale e consapevole, che genera impatto e sviluppo sostenibile.”

“Che cos’è la felicità? Per noi è sicuramente contribuire a costruire filiere etiche e lo facciamo da 35 anni, dimostrando che si può avere un altro mercato dove non esiste sfruttamento né dei produttori né dell’ambiente. Lo sanno le 140 organizzazioni di produttori suddivisi in 40 Paesi del Nord e del Sud del mondo, lo sanno le nostre oltre 200 Botteghe con migliaia di volontari.” affermaAlessandro Franceschini, Presidente di Altromercato“Siamo entusiasti di portare all’interno di POLVERIERA SEI – Altromercato Festival e il commercio equo e solidale, in uno spazio accogliente e di aggregazione nato per essere un laboratorio attivo di cultura sociale e dimostrare che la felicità è anche una a scelta decisa e consapevole nell’atto dell’acquisto di prodotti che sostengono la sostenibilità a 360°”.

Non mancheranno i workshop creativi andati sold-out in poche ore nella passata edizione, i dibattiti con nomi del panorama nazionale e le serate a tema. Durante tutte le giornate di festival sarà allestito anche un corner dove si potrà rilasciare il proprio punto di vista sulla felicità data dalle scelte.

Il programma completo sarà consultabile su lapolveriera.net

