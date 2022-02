Ponte Corleone: caos traffico via Oreto. Gelarda: “si apra altro svincolo via Villagrazia”

“Con la chiusura dello svincolo sulla bretella laterale del Ponte Corleone, direzione Trapani, il traffico in via Oreto – e strade limitrofe – ha raggiunto punte inaccettabili.

Si è incredibilmente appesantito il transito dei mezzi su via Oreto, via Orsa Maggiore e Minore, in via Villagrazia, La Colla e via Buonriposo- Dichiara il capogruppo della Lega Igor Gelarda. Strade dove ormai il caos regna sovrano. Senza nessun tipo di indicazione senza un criterio urbanistico.

Eppure ci sarebbe una soluzione già pronta e a portata di mano per alleggerire il traffico in questa zona della città. L’amministrazione comunale, già a giugno dell’anno scorso con l’ ordinanza 677, aveva previsto uno svincolo dalla bretella laterale alla carreggiata centrale di viale Regione Siciliana in via Villagrazia, all’altezza del numero civico 2020. Circa 300 metri prima dell’immissione che è stata chiusa appena 48 ore fa.

Questo bypass permetterebbe di entrare in viale Regione Siciliana senza appesantire il ponte. Ordinanza che però, non è stata mai né attuata né revocata. Era stata finanche disegnata la segnaletica orizzontale per regolare l’immissione, strisce che sono state in seguito cancellate. Oggi l’apertura di questo bypass è assolutamente indispensabile e non si comprende con quale logica un’ordinanza comunale di 8 mesi fa ancora non venga attuata. A discapito di migliaia di cittadini bloccati nel traffico. Adesso faremo tutte le pressioni possibili perché lo svincolo venga aperto. Ma soprattutto continuiamo a chiedere date certe per l’inizio dei lavori sul ponte Corleone”, conclude Gelarda.

Com. Stam.