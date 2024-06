Ponte di Legno si prepara ad ospitare per la quinta volta il Campionato Italiano di pattinaggio artistico

La perla della Valle Camonica si riconferma al centro del mondo delle rotelle. Siamo parlando del comune montano di Ponte di Legno (BS) che anche quest’anno, grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating presieduta da Ausilio Priuli e con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, ospiterà

i Campionati italiani di pattinaggio artistico. L’importante appuntamento tricolore prenderà il via domenica 23 giugno per concludersi sabato 13 luglio 2024.

Dunque tra pochi giorni il palazzetto dello sport di Ponte di Legno (in viale Venezia, 40) si prepara ad accogliere gli atleti dei Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico, Solo dance, Coppie danza e Inline categorie Allievi (solo per l’Inline), Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. A esordire nella competizione saranno, domenica 23 a partire dalle 15, le ragazze Jeunesse con il programma corto. Nei giorni successivi scenderanno in pista i colleghi del maschile, proseguendo con il Libero Cadetti. Da sabato 29 giugno largo agli Junior e ai Senior; poi sarà un crescendo di spettacolo con le gare Coppie artistico. Da giovedì 4 luglio, invece, spazio alla Solo dance e alle Coppie danza di tutte le categorie; infine da giovedì 11 luglio al termine dell’evento fissato per sabato 13, scenderanno in pista anche i pattinatori e le pattinatrici In line.

“Pur considerando le importanti assenze dovute a un naturale ricambio generazionale, ho avuto la possibilità di vedere molti ragazzi e ragazze già alla tappa triestina delle Artistic International Series – racconta il ct azzurro Fabio Hollan – Il livello di preparazione generale mi è sembrato già molto buono dunque sono fiducioso per l’imminente Campionato italiano. Questo primo appuntamento a Ponte di Legno risulta importante anche in ottica dei prossimi eventi e mi riferisco all’Europeo in Portogallo e al Mondiale casalingo che si disputerà a Rimini nel mese di settembre, in occasione dei World Skate Games 2024. Come di consueto dalla competizione tricolore cercherò conferme in ottica di convocazioni, ma terrò presente anche nel caso ci dovessero essere delle defezioni legate ad infortuni del momento. Mi aspetto molto dal Mondiale anche perché, con gli allenamenti in loco degli atleti convocati per la Nazionale, avremo modo di provare in anteprima la pista di Rimini; inoltre il team azzurro non dovrà fare i conti con lunghi viaggi e fastidiosi fusi orari”.

E tornando ai Campionati Italiani a parlare sono il presidente della Rosa Camuna Skating, Ausilio Priuli, e il tecnico e responsabile Federale SIRI, Sara Locandro: “Siamo riconoscenti per la fiducia che, ancora una volta ci è stata data dalla FISR nell’organizzazione di quello che per noi sarà il quinto Campionato Italiano a Ponte di Legno, il primo ospitato nel 2017. Quest’anno gareggeranno in questa competizione nazionale anche le specialità Solo dance e Coppie danza, dunque attendiamo oltre 500 atleti spalmati nei 21 giorni di evento. Molti di loro saranno accompagnati, oltre che dai tecnici, dalle rispettive famiglie e, come di consueto, approfitteranno delle gare a Ponte di Legno per vivere qualche giorno di vacanza”. “Questo campionato, come i precedenti, è reso possibile grazie alla lungimiranza dell’amministrazione comunale di Ponte di Legno, che ha colto l’importanza di eventi sportivi di lunga durata nel suo territorio per incrementare le presenze turistiche destagionalizzando l’economia di un territorio montano – chiude Ausilio Priuli – Ma un grazie va anche al Consorzio Pontedilegno-Tonale, alla locale pro loco e agli Enti comprensoriali come la Comunità montana di Valle Camonica, il BIM, Valcamonica-Valle dei segni, Regione Lombardia e Provincia di Brescia per la collaborazione”.

Per seguire la diretta streaming sulla FisrTV qui

Per i risultati qui

A seguire il programma, che però potrebbe subìre modifiche:

Domenica 23 giugno

ore 15:00 – 18:55 Gara Programma Corto: Jeunesse femminile

ore 19:10 – 20:10 Gara Programma Corto: Jeunesse maschile

Lunedì 24 giugno

ore 14:00 – 17:25 Gara Programma Lungo: Jeunesse femminile (Primi gruppi)

ore 17:40 – 19:00 Gara Programma Lungo: Jeunesse maschile

ore 19:15 – 20:55 Gara Programma Lungo: Jeunesse femminile (Ultimi gruppi)

ore 20:55 – 21:25 Premiazioni: Jeunesse femminile e maschile

Martedì 25 giugno

ore 13:30 – 17:10 Gara Programma Corto: Cadetti A femminile

ore 17:25 – 17:50 Gara Programma Corto: Coppie Artistico Jeunesse

ore 18:05 – 19:00 Gara Programma Corto: Coppie Artistico Cadetti

Mercoledì 26 giugno

ore 13:15 – 16:25 Gara Programma Lungo: Cadetti A femminile (Primi gruppi)

ore 16:40 – 17:15 Gara Programma Lungo: Coppia Artistico Jeunesse

ore 17:30 – 18:35 Gara Programma Lungo: Coppia Artistico Cadetti

ore 18:50 – 20:25 Gara Programma Lungo: Cadetti A femminile (Ultimi gruppi)

ore 20:25 – 21:00 Premiazioni: Coppia Artistico Jeunesse, Coppia Artistico Cadetti e Cadetti A femminile

Giovedì 27 giugno



ore 13:10 – 14:20 Gara Programma Corto: Cadetti A maschile

ore 14:35 – 15:50 Gara Programma Corto: Cadetti B maschile

ore 16:05 – 19:45 Gara Programma Corto: Cadetti B femminile

Venerdì 28 giugno

ore 13:30 – 16:40 Gara Programma Lungo: Cadetti B femminile (Primi gruppi)

ore 16:55 – 18:25 Gara Programma Lungo: Cadetti A maschile

ore 18:40 – 20:05 Gara Programma Lungo: Cadetti B maschile

ore 20:20 – 21:55 Gara Programma Lungo: Cadetti B femminile (Ultimi gruppi)

ore 21:55 – 22:30 Premiazioni: Cadetti A maschile, Cadetti B maschile e Cadetti B femminile

Sabato 29 giugno

ore 14:00 – 15:35 Gara Programma Corto: Junior maschile

ore 15:50 – 18:40 Gara Programma Corto: Senior maschile

Domenica 30 giugno

ore 16:00 – 20:00 Gara Programma Corto: Junior femminile

Lunedì 01 luglio

ore 13:30 – 15:30 Gara Programma Lungo: Junior maschile

ore 15:45 – 19:25 Gara Programma Lungo: Senior maschile

ore 19:25 – 19:50 Premiazioni: Junior e Senior maschile

ore 19:50 – 20:15 Gara Programma Corto: Coppie Artistico Junior

ore 20:30 – 21:30 Gara Programma Corto: Coppie Artistico Senior

Martedì 02 luglio

ore 12:30 – 15:55 Gara Programma Lungo: Junior femminile (Primi gruppi)

ore 16:10 – 20:05 Gara Programma Corto: Senior femminile

ore 20:20 – 22:30 Gara Programma Lungo: Junior femminile (Ultimi gruppi)

ore 22:30 – 22:50 Premiazioni: Junior femminile

Mercoledì 03 luglio

ore 15:00 – 15:30 Gara Programma Lungo: Coppie Artistico Junior

ore 15:45 – 17:00 Gara Programma Lungo: Coppie Artistico Senior

ore 17:00 – 17:30 Premiazioni: Coppie Artistico Junior e Senior

ore 17:30 – 21:30 Gara Style Dance: Senior femminile

Giovedì 04 luglio

ore 12:00 – 15:20 Gara Programma Lungo: Senior femminile (Primi gruppi)

ore 15:35 – 17:20 Gara Programma Lungo: Senior femminile (Ultimi gruppi)

ore 17:20 – 17:50 Premiazioni: Senior femminile

ore 17:50 – 20:40 Gara Free Dance: Senior femminile (Primi gruppi)

ore 20:55 – 22:30 Gara Free Dance: Senior femminile (Ultimi gruppi)

ore 22:30 – 22:50 Premiazioni: Solo Dance Senior femminile

Venerdì 05 luglio

ore 14:00 – 17:55 GARA Style Dance: Categoria Junior femminile

ore 18:10 – 18:50 GARA Style Dance: Categoria Junior maschile

ore 19:05 – 21:25 GARA Style Dance: Categoria Senior maschile

Sabato 06 luglio

ore 14:00 – 16:50 GARA Free Dance: Categoria Junior femminile (Primi gruppi)

ore 17:05 – 17:50 GARA Free Dance: Categoria Junior maschile

ore 18:05 – 20:35 GARA Free Dance: Categoria Senior maschile

ore 20:50 – 22:10 GARA Free Dance: Categoria Junior femminile (Ultimi 2 gruppi)

ore 22:10 – 22:40 Premiazioni: Categoria Junior femminile e maschile e Senior maschile

Domenica 07 luglio

ore 14:00 – 14:55 GARA Style Dance: Coppie Danza Cadetti

ore 15:10 – 16:00 GARA Style Dance: Coppie Danza Jeunesse

ore 16:15 – 17:20 GARA Style Dance: Coppie Danza Junior

ore 17:35 – 18:50 GARA Style Dance: Coppie Danza Senior

Lunedì 08 luglio

ore 14:00 – 14:55 GARA Free Dance: Coppie Danza Cadetti

ore 15:10 – 16:00 GARA Style Dance: Coppie Danza Jeunesse

ore 16:15 – 17:30 GARA Free Dance: Coppie Danza Junior

ore 17:45 – 19:05 GARA Style Dance: Coppie Danza Senior

ore 19:05 – 19:30 Premiazioni: Coppie Danza Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior

Martedì 09 luglio

ore 14:00 – 17:55 GARA Style Dance: Categoria Jeunesse femminile

ore 18:10 – 18:45 GARA Style Dance: Categoria Jeunesse maschile

ore 19:00 – 20:30 GARA Style Dance: Categoria Cadetti maschile

Mercoledì 10 luglio

ore 13:30 – 16:20 GARA Free Dance: Categoria Jeunesse femminile (Primi gruppi)

ore 16:35 – 17:15 GARA Free Dance: Categoria Jeunesse maschile

ore 17:30 – 19:05 GARA Free Dance: Categoria Cadetti maschile

ore 19:20 – 20:50 GARA Free Dance: Categoria Jeunesse femminile (Ultimi gruppi)

ore 20:50 – 21:20 Premiazioni: Categoria Jeunesse femminile e maschile e Cadetti maschile

Giovedì 11 luglio

ore 14:00 – 17:55 GARA Style Dance: Categoria Cadetti femminile

ore 18:10 – 19:35 GARA Programma Corto: Categoria Cadetti In Line

ore 19:35 – 20:55 GARA Programma Corto: Categoria Jeunesse In Line

ore 21:10 – 22:30 GARA Programma Lungo: Categoria Allievi In Line

ore 22:30 – 22:50 Premiazioni: Categoria Allievi In Line

Venerdì 12 luglio

ore 13:00 – 15:35 GARA Free Dance: Categoria Cadetti femminile (Primi gruppi)

ore 15:50 – 17:15 GARA Free Dance: Categoria Cadetti femminile (Ultimi gruppi)

ore 17:15 – 17:40 Premiazioni: Categoria Cadetti femminile

ore 17:40 – 19:00 GARA Programma Corto: Categoria Junior In Line

ore 19:00 – 20:50 GARA Programma Corto: Categoria Senior In Line

Sabato 13 luglio

ore 14:00 – 15:35 GARA Programma Lungo: Categoria Cadetti In Line

ore 15:50 – 17:25 GARA Programma Lungo: Categoria Jeunesse In Line

ore 17:40 – 19:15 GARA Programma Lungo: Categoria Junior In Line

ore 19:30 – 21:45 GARA Programma Lungo: Categoria Senior In Line

ore 21:45 – 22:20 Premiazioni: Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior In Line

Com. Stam. + foto