Pontida, Figuccia: “Impegnati per una Sicilia protagonista Al centro la sicurezza e il rispetto delle comunità locali”

Palermo – “Essere a Pontida per noi non significa solo partecipare a un evento politico ma riaffermare il nostro ruolo all’interno di un movimento che ha saputo crescere, evolversi e rappresentare oggi un punto di riferimento per milioni di italiani da Nord a Sud”.

Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, sulla partecipazione dei leghisti siciliani alla festa della Lega a Pontida. “Sotto lo slogan dell’unità nazionale nella diversità dei territori, i leghisti siciliani hanno voluto testimoniare il loro impegno per una Sicilia protagonista, autonoma ma profondamente integrata in un progetto politico che mette al centro l’identità, la sicurezza, lo sviluppo economico e il rispetto delle comunità locali”.

