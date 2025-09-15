Notizie

Porti, Figuccia: “Nuovo waterfront a Palermo Opere strategiche per il collegamento porto-città”

Palermo – “Sono certo che le opere per il nuovo waterfront a Palermo consentiranno di decongestionare il traffico in tutta la zona del porto, uno dei principali assi di accesso alla città per migliaia di cittadini, visitatori e turisti”.

Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, a proposito dell’accordo firmato tra il Comune di Palermo e l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione del waterfront Crispi”. “Saranno infrastrutture che consentiranno di ottimizzare i flussi veicolari e pedonali e di migliorare gli attraversamenti. Mi auguro solo – ha sottolineato – che l’enorme passerella pedonale di collegamento tra l’area portuale e la città venga realizzata nel rispetto dell’ambiente, e del senso estetico”.

