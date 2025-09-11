Porti siciliani con numeri da record, domani in Unioncamere Sicilia le analisi di Srm, Uniontrasporti e Assonautica e i confronti sulle strategie

Palermo – I porti siciliani vantano numeri da record. Secondo l’ultima analisi del centro studi Srm di Napoli collegato a Intesa Sanpaolo, nel panorama nazionale rappresentano, al 2024, il 19% del traffico Ro-Ro, il 24% di quello delle rinfuse liquide, il 7% dei movimenti di rinfuse solide, ma ancora solo l’1% del traffico container italiano, che però presenta grandi prospettive di crescita.

Statistiche che già mostrano un valore strategico di queste infrastrutture. Il territorio può esprimere quei volumi e quell’appetibilità logistica tale da generare nuovi business?

I dati e le strategie per rispondere al quesito saranno al centro del convegno “Il futuro sostenibile del sistema portuale siciliano, fra geopolitica e transizione: prospettive per il traffico commerciale e per la nautica da diporto”, che si svolgerà domani, venerdì 12 settembre, alle ore 9,30, a Palermo, presso il Salone Belvedere al 14esimo piano della Camera di commercio Palermo Enna, in via Emerico Amari, 11.

Organizzato da Unioncamere Sicilia con Uniontrasporti e Assonautica, in collaborazione con la Camera di commercio Palermo Enna e con il patrocinio gratuito degli assessorati regionali “Infrastrutture e Mobilità” e “Territorio e Ambiente”, l’evento sarà introdotto dai saluti di Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo Enna; Ivo Blandina, presidente di Uniontrasporti; Andrea Ciulla, vicepresidente nazionale di Assonautica; e del Cp Maurizio Ricevuto, comandante in seconda della Capitaneria di porto di Palermo.

Dopo le analisi di Laura Summa, project manager di Uniontrasporti, e di Alessandro Panaro, Head of Maritime&Energy di Srm, alla prima tavola rotonda parteciperanno Francesco Di Sarcina, presidente dell’Adsp della Sicilia orientale; Mauro Nicosia, presidente di Confetra Sicilia; Andrea Balabani, Head of Italy sales di A.P. Moller-Maersk; i segretari regionali di Filt-Cgil, Alessandro Grasso, e Fit-Cisl, Dionisio Giordano; il segretario di Uiltrasporti Messina, Antonino Di Mento; e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

A seguire, Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo, illustrerà la preview del Rapporto Assonautica Sicilia 2025 che sarà presentato il prossimo 16 ottobre al Salone nautico Seacily. Quindi la seconda tavola rotonda che vedrà il confronto tra Calogero Marino, delegato per la Sicilia di Asso.N.A.T.; Vasco De Cet, consulente tecnico di Assomarinas; Gaetano Fortunato, consigliere di presidenza di Confindustria nautica e General manager dei Cantieri EoloMarine; Giusi Savarino, assessora regionale al Territorio e Ambiente. Concluderà Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia.

