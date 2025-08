Porto di Favignana. Numerose sanzioni amministrative e sequestri da parte della Guardia Costiera

Ancora un’importante attività di controllo sul territorio è stata svolta, ieri, da parte degli uomini della Capitaneria di porto di Trapani alla guida del Capo del Compartimento Marittimo C.V. (CP) Guglielmo CASSONE.

Questa volta l’attenzione è stata rivolta verso l’Isola di Favignana con particolare riferimento alle attività che si svolgono nel porto dove nel periodo estivo si registra un enorme affluenza di turisti con la finalità di garantire la massima sicurezza durante le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri/mezzi.

Dopo alcuni appostamenti eseguiti da parte degli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto di Trapani e dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, ieri mattina sono scattati i controlli che hanno consentito di procedere all’elevazione di 18 (diciotto) sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1830 euro nei confronti di soggetti che sostavano con la propria auto in aree portuali riservate alle sole operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e a carico di proprietari di veicoli commerciali “Taxi/Bus turistici” che prelevano turisti in prossimità del ciglio della banchina portuale ostacolando in questo modo le operazioni di sbarco dei passeggeri.

Tra le condotte riscontrate, anche, l’occupazione arbitraria ed indisciplinata degli stalli per la sosta veicolare riservati alle persone con mobilità ridotta, ad opera di e-bike ed altre biciclette offerte in noleggio, prontamente rimosse e sequestrate procedendo, altresì, ad elevare altre cinque sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1000 euro ai rispettivi proprietari.

Si è provveduto, poi, a sanzionare quattro operatori in attività di volantinaggio e promozione dei servizi a vari a noleggio (taxi, tour dell’isola, biciclette, ciclomotori ed auto) per un totale complessivo pari a 8256 euro che impedivano il normale e sicuro deflusso dei turisti appena sbarcati in porto.

Nell’ambito, poi, dei controlli in materia di sicurezza balneare è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1032 euro a carico di uno stabilimento balneare presso la località di “Punta Sottile” per violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare n. 191 emanata in data 21.05.2025 dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani

Infine, sono stati eseguiti controlli in materia di tracciabilità del prodotto ittico rilevando due sanzioni amministrative per un totale complessivo di 3000 euro a carico di due noti esercizi di ristorazione dell’isola con sequestro di quasi 3 quintali di prodotto ittico non tracciato