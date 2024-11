Porto di Marsala. Firmato il contratto  di  progettazione

Il sindaco Grillo ringrazia il ministro Musumeci, l’assessore Aricò e l’ing. Marino: “Nelle scorse settimane avevo ricevuto precise rassicurazioni sull’odierna sottoscrizione”

“Esprimo un sincero apprezzamento per l’impegno mantenuto dell’ex Governatore ed attuale Ministro Nello Musumeci, volto ad avviare l’iter per realizzare il Porto di Marsala. Contestualmente, ringrazio l’assessore regionale Alessandro Aricò che ha seguito il complesso iter che ha portato al risultato oggi raggiunto dal Genio Civile di Trapani, grazie all’egregio impegno del direttore ing. Giuseppe Marino”. È quanto afferma con soddisfazione il sindaco Massimo Grillo. Finalmente, dopo una lunga attesa si raggiunge il primo traguardo: la progettazione per i “Lavori di messa in sicurezza del Porto di Marsala e dello studio di viabilità portuale/extra portuale”, per un importo complessivo di 1 milione e 200 mila euro, aggiudicato lo scorso anno ad un Raggruppamento di Imprese di Roma e che – di fatto – chiude un iter avviato a gennaio 2021, in coincidenza dell’incontro a Marsala del sindaco Grillo con l’allora Presidente della Regione Nello Musumeci (l’attuale Ministro della Protezione Civile). Quell’occasione fu il primo passo di avvicinamento verso la realizzazione del Porto di Marsala – un’opera pubblica strategica attesa da decenni – che Musumeci definì “una priorità assolutamente necessaria allo sviluppo della città, su cui occorre accelerare perchè l’opera diventi realtà e per la quale la Regione è disponibile ad elaborare un progetto e investire i 60 milioni occorrenti”. Finalmente, la progettazione dell’opera è realtà. Nel frattempo, si è provveduto ad avviare i lavori per tutto il waterfront ed i servizi di sicurezza del Porto. Marsala potrà così raggiungere il traguardo strategico più importante per il futuro della città.

Com. Stam. + foto